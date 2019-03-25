ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как ношение бороды влияет на здоровье?

26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Борода до сих пор модный тренд. Ее носят мужчины разных профессий и разного возраста. Но оказывается, наличие бороды у мужчины может негативно воздействовать на его здоровье.

Представители науки из Америки провели анализ мужской бороды, в ходе которого выявили, что в ней есть патогенные микроорганизмы, даже при условии надлежащего ухода.

Ученые исследовали бороды мужчин разного возраста и социального статуса. Оказалось, что даже у медицинских работников в бороде водятся бактерии.
Если у мужчин нет проблем с иммунной системой, организм будет справляться с вторжением патогенов. Но если иммунитет ослаблен, с большой вероятностью стоит ожидать плохих последствий. Чаще всего у мужчин появляются на коже высыпания и воспаления.
Борода нередко становится причиной появления дерматита. Кроме того, в волосках могут обитать стафилококки и кишечные патогены. Дело в том, что в бороде могут скапливаться остатки пищи и выделения при чихании и кашле.

Чтобы снизить риск негативных последствий, нужно как минимум один раз в 2 дня тщательно мыть бороду шампунем и расчесывать ее несколько раз в день.
Но, как говорится, нет бороды – нет проблем. К тому же, не всем женщинам нравятся бороды, особенно, если у дам чувствительная кожа.
Если вы все же решили для себя носить бороду, обязательно уделяйте повышенное внимание гигиене. Тогда борода будет не только стильным элементом образа, но и безопасной для здоровья.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борода до сих пор модный тренд. Ее носят мужчины разных профессий и разного возраста. Но оказывается, наличие бороды у мужчины может негативно воздействовать на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восем чалавек эвакуяваныя ў Светлагорску пры пажары ў шматпавярховіку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика