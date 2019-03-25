Как ношение бороды влияет на здоровье?

Борода до сих пор модный тренд. Ее носят мужчины разных профессий и разного возраста. Но оказывается, наличие бороды у мужчины может негативно воздействовать на его здоровье.

Представители науки из Америки провели анализ мужской бороды, в ходе которого выявили, что в ней есть патогенные микроорганизмы, даже при условии надлежащего ухода.

Ученые исследовали бороды мужчин разного возраста и социального статуса. Оказалось, что даже у медицинских работников в бороде водятся бактерии.

Если у мужчин нет проблем с иммунной системой, организм будет справляться с вторжением патогенов. Но если иммунитет ослаблен, с большой вероятностью стоит ожидать плохих последствий. Чаще всего у мужчин появляются на коже высыпания и воспаления.

Борода нередко становится причиной появления дерматита. Кроме того, в волосках могут обитать стафилококки и кишечные патогены. Дело в том, что в бороде могут скапливаться остатки пищи и выделения при чихании и кашле.

Чтобы снизить риск негативных последствий, нужно как минимум один раз в 2 дня тщательно мыть бороду шампунем и расчесывать ее несколько раз в день.

Но, как говорится, нет бороды – нет проблем. К тому же, не всем женщинам нравятся бороды, особенно, если у дам чувствительная кожа.

Если вы все же решили для себя носить бороду, обязательно уделяйте повышенное внимание гигиене. Тогда борода будет не только стильным элементом образа, но и безопасной для здоровья.