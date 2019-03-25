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Как ношение бороды влияет на здоровье?
26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Борода до сих пор модный тренд. Ее носят мужчины разных профессий и разного возраста. Но оказывается, наличие бороды у мужчины может негативно воздействовать на его здоровье.
Представители науки из Америки провели анализ мужской бороды, в ходе которого выявили, что в ней есть патогенные микроорганизмы, даже при условии надлежащего ухода.
Ученые исследовали бороды мужчин разного возраста и социального статуса. Оказалось, что даже у медицинских работников в бороде водятся бактерии.
Чтобы снизить риск негативных последствий, нужно как минимум один раз в 2 дня тщательно мыть бороду шампунем и расчесывать ее несколько раз в день.
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Борода до сих пор модный тренд. Ее носят мужчины разных профессий и разного возраста. Но оказывается, наличие бороды у мужчины может негативно воздействовать на...
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