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В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

26.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ежегодно увеличивается поток транспортных средств, следующих через границу в регионе деятельности Брестской таможни. В 2018 г. через границу проследовало свыше 3 млн. транспортных средств, что на 5% больше по сравнению с 2017 г.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64651.php

В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

Значительный рост транспортных средств наблюдается на украинском направлении, где за год поток легковых автомобилей увеличился на 55% и составил 881 тыс. транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64651.php

В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

Таможенной службой принимаются все возможные меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64651.php

В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

Так, в Столинском районе находится в активной фазе реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов», который функционирует на белорусско-украинской границе с 1995 года. На сегодняшний день его пропускная способность составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых, 50 грузовых, 20 автобусов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64651.php

В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

После реконструкции пропускная способность «Верхнего Теребежова» увеличится почти в два раза: до 900 транспортных средств в сутки (780 легковых, 100 грузовых, 20 автобусов).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64651.php

В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

Вместо 6 каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и на выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы «красного» и «зеленого» коридоров. Архитектурный облик пункта пропуска «Верхний Теребежов» станет копией пункта пропуска «Песчатка», построенного в 2015 г. на белорусско-польской границе в Каменецком районе. 

Ввод в эксплуатацию строящегося терминала планируется в конце декабря 2020 г. 

При строительстве нового объекта действующий пункт пропуска продолжает функционировать в штатном режиме.

 
 
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  Ежегодно увеличивается поток транспортных средств, следующих через границу в регионе деятельности Брестской таможни. В 2018 г. через границу проследовало свыше 3...
 
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