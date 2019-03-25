В Столинском районе идет активное строительство нового пункта пропуска «Верхний Теребежов»

Ежегодно увеличивается поток транспортных средств, следующих через границу в регионе деятельности Брестской таможни. В 2018 г. через границу проследовало свыше 3 млн. транспортных средств, что на 5% больше по сравнению с 2017 г.



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Значительный рост транспортных средств наблюдается на украинском направлении, где за год поток легковых автомобилей увеличился на 55% и составил 881 тыс. транспортных средств.



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Таможенной службой принимаются все возможные меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза.



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Так, в Столинском районе находится в активной фазе реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов», который функционирует на белорусско-украинской границе с 1995 года. На сегодняшний день его пропускная способность составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых, 50 грузовых, 20 автобусов.



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После реконструкции пропускная способность «Верхнего Теребежова» увеличится почти в два раза: до 900 транспортных средств в сутки (780 легковых, 100 грузовых, 20 автобусов).



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Вместо 6 каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и на выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы «красного» и «зеленого» коридоров. Архитектурный облик пункта пропуска «Верхний Теребежов» станет копией пункта пропуска «Песчатка», построенного в 2015 г. на белорусско-польской границе в Каменецком районе.

Ввод в эксплуатацию строящегося терминала планируется в конце декабря 2020 г.

При строительстве нового объекта действующий пункт пропуска продолжает функционировать в штатном режиме.