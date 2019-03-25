Уникальная мозаика на БЭМЗ – теперь культурное наследие Бреста

Три монументальных панно в технике византийской мозаики на фасадах бытовых корпусов Брестского электромеханического завода знают не только местные жители. Этот триптих под общей темой «ЗЕМЛЯ» всегда привлекал внимание. Помню, как в детстве рассматривала его всякий раз, когда проезжала мимо, пытаясь «прочитать» изображенные символы, которые и сегодня говорят о многом. И вот, спустя 30 лет после создания, мозаичные панно признаны историко-культурной ценностью Беларуси!



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Соответствующее решение Брестского облисполкома от 6 марта 2019 года принято как нельзя кстати, поскольку мозаика, некогда стоившая БЭМЗу огромных денег (280 тысяч советских рублей!), начала разрушаться. Не потому, что «вышел срок годности»! Триптих не имел единого собственника, а значит, никто не заботился о сохранности произведения, об уникальности и высоком уровне исполнения которого тоже не задумывались.

Авторы созданного в 1985 – 1989 годах монументального произведения (общая площадь трех торцов завода более 1000 квадратных метров!) – лауреат премии Ленинского комсомола БССР Владимир Кривоблоцкий и Юрий Богушевич, художники-монументалисты Минского художественно-производственного комбината.

– После утверждения эскизов и картонов в натуральную величину монументально-экспертным советом при Министерстве культуры рисунок картонов переводился на торцы и выкладывался в около 95 цветовых оттенках смальты, – пояснил «Заре» один из авторов Владимир Кривоблоцкий. – Смальта готовилась в Киеве на основе песка и пигмента. Плитки модулем 9 на 12 сантиметров обжигались. Потом художники-исполнители вручную кололи их на мелкий модуль. Всё в целом – адский натуральный труд!

Выкладывать мозаику можно было только в теплое время года, поэтому, ценя каждый час благоприятного периода, команда художников работала от рассвета до темноты. Между тем на выполнение фрагмента размером 50х50 см методом прямого набора уходило до пяти дней!

– Каждый основной или дополнительный цветовой тон здесь имеет растяжку в 5 – 6 градаций, – поясняет кандидат педагогических наук, доцент кафедры архитектуры БрГТУ, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук (Россия, г. Москва) Елена Диченская. – Триптих выполнен в технологически трудоемкой, дорогостоящей и крайне редкой для современного монументального искусства Беларуси технике. В нашей стране мозаики из киевской смальты не создаются уже почти тридцать лет. Это объясняется отсутствием технологической и материальной базы, которая разрушилась с распадом Советского Союза. Специальная варка смальты, получение оттенков и дальнейшая колка на кусочки, подбор оттенков и гигантская ручная работа мастера на лесах – дорогое и трудоемкое производство!

Елена Анатольевна отмечает целый ряд особенностей украсившей БЭМЗ мозаики: художественно-историческая ценность, стилистическая аутентичность, выразительное творческое исполнение, целостность визуального восприятия, технологическая уникальность, колорит, актуальность сюжета.

– Эта композиция из трех панно прославляет военный героизм, послевоенное восстановление и созидательный труд, культурное наследие и устремленность в высокотехнологичное будущее, – говорит специалист.

Как уже упоминалось, объединяющая тема трех мозаичных монументальных панно – «ЗЕМЛЯ». Первая часть – «Земля, опаленная войной» – расположена на торце со стороны Брестской крепости и символизирует мужество, силу советских войск, простых людей, партизан, работников и тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.

– Главная фигура защищает рукой границу, Холмские ворота. Перед нами группа защитников Брестской крепости, Парад Победы на Красной площади, мать с детьми (символ сохраненного материнства, олицетворение белорусских женщин, которые вынесли на своих руках из ада войны Будущее). Общий колорит – огненно-накаленный, – поясняет Владимир Кривоблоцкий.

Второе панно, «Земля возрожденная», посвящено раннему послевоенному времени, когда страна возрождалась из руин, мирная жизнь наполняла быт людей, а основное внимание и силы уделялись производству и восстановлению хозяйства. Здесь отражается тема вспаханной земли и щедрого урожая, радости и веселья, а центральная фигура олицетворяет солнце и мир. Общий колорит – золотистый с голубым. Основной персонаж третьего панно «Земля науки и культуры» – человек-творец Будущего. Основная тема – научный прогресс. Полотно представляет масштаб замыслов и планов мирной жизни. Мы узнаем лица видных белорусских деятелей: Франциск Скорина, Якуб Колас, Янка Купала, Максим Богданович, Франциск Богушевич, Алоиза Пашкевич, Костусь Калиновский и космонавт Петр Климук. Общий колорит – серебристо-голубой и охристо-золотистый.



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– На страницах открытой книги третьего мозаичного полотна приводится цитата известного белорусского просветителя Средневековья Франциска Скорины: «Не только для себя мы рождаемся на свет, но наиболее для служения общему благу». Актуальность этих слов не соотносится с определенным временем или идеологией! – обращает внимание Елена Диченская.

– Торец завода с панно «Земля науки и культуры» встречает гостей со стороны Минска, а торцы «Земля возрожденная» и «Земля, опаленная войной» сопровождают их в сторону города и Брестской крепости, – говорит Владимир Кривоблоцкий.

– Это очень сильная работа, внимательный человек может в ней много прочитать, – отмечает председатель Брестской областной организации Белорусского союза художников Павел Рябов. – Это яркий пример соцреализма – со всеми классическими законами композиции! Это основательная советская школа, памятник монументального профессионального искусства. Триптих выполнен в технике мозаики-смальты, которая переживет всех, потому что материал предполагает многовековую сохранность. Сделано на совесть!

Увы, смальта и бетонная основа все-таки пострадали, причем еще в начале 2000-х, когда к зданию крепились рекламные щиты, а к ним тянули электропроводку и устанавливали подсветку. Без необходимых козырьков сверху внутрь затекла вода...

– Мозаичный триптих требует сохранения с последующей комплексной консервацией и реставрацией. Особенно пострадало панно третьего корпуса завода. Начали отслаиваться пласты изображения, повреждаться ржавчиной боковые металлические профили, местами осыпалась и потускнела смальта, – сокрушается Елена Диченская. К слову, именно благодаря ее докладу, заслушанному в феврале на областном совете по вопросам историко-культурного наследия, облисполком вынес решение включить мозаичные панно на БЭМЗе в список Государственных историко-культурных ценностей Республики Беларусь регионального значения.

В частности, Елена Анатольевна обратила внимание на то, что по творческому замыслу и тематике произведение актуально и сегодня, монументальное полотно представляет собой мощный визуальный акцент в открытом городском пространстве, формирует образ улицы Московской и является одной из достопримечательностей города.

– Средствами монументального искусства формировалось визуальное представление о размахе страны при въезде автомобильным путем по основной трассе Брест – Москва. Монументальный мозаичный триптих на БЭМЗе стал визитной карточкой пограничного Бреста, – отмечает специалист. – Панно, объединенные темой «ЗЕМЛЯ», даже выдвигались на Государственную премию СССР, они остаются ярким символом целой эпохи и наглядно отражают ключевые исторические этапы в развитии страны, белорусской культуры и просветительства. По размаху замысла, стилистике и творческим приемам, по яркой эмоциональности триптих перекликается со всемирно признанными экспрессивными и пафосными мексиканскими муралами таких мастеров, как Давид Альфаро Сикейрос и Диего Ривера.

Новость о том, что монументальные мозаичные панно на бытовых корпусах БЭМЗа признаны историко-культурной ценностью, Владимира Кривоблоцкого порадовала еще и потому, что эту работу он создал на своей малой родине, которую не забывает.

– Я родился на Брестчине: в деревне Хвалово Пружанского района, часто бываю в этих краях. В Бресте живут моя сестра и племянник, – рассказывает Владимир Васильевич. – Было очень приятно работать здесь. С любовью вспоминаю руководство города и завода, главного в то время архитектора Бреста Валентина Гапиенко: эти люди хотели оставить память будущим поколениям – чтобы было на века!

– Мозаичный триптих на БЭМЗе – вклад некогда градообразующего предприятия в культурное наследие Бреста, – говорит ветеран завода, в прошлом начальник конструкторского бюро Олег Понарин. – Приятно, что власти и главный архитектор города Николай Власюк обратили внимание на значимость этого произведения для культуры областного центра и поддержали идею внести мозаичные панно в государственный список историко-культурных ценностей. Было бы хорошо включить их и в экскурсионные маршруты города.