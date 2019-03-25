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Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте
26.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Такой вод открывается, если воспарить над местом, где когда-то был Суворовский мост в Бресте.
А вот так он выглядел раньше:
Суворовский мост. Фото 1962 года. Из архива Леонида Неродюка
Вот такой небольшой экскурс в историю, и снова - современность...
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Такой вод открывается, если воспарить над местом, где когда-то был Суворовский мост в Бресте. А вот так он выглядел раньше: Суворовский мост. Фото 1962 года. Из...
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