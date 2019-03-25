Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте

Такой вод открывается, если воспарить над местом, где когда-то был Суворовский мост в Бресте.



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А вот так он выглядел раньше:



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Суворовский мост. Фото 1962 года. Из архива Леонида Неродюка



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Вот такой небольшой экскурс в историю, и снова - современность...



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