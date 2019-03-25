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Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте

26.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Такой вод открывается, если воспарить над местом, где когда-то был Суворовский мост в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте

А вот так он выглядел раньше:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте

Суворовский мост. Фото 1962 года. Из архива Леонида Неродюка


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте

Вот такой небольшой экскурс в историю, и снова - современность...


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64649.php

Посмотрите панораму, как выглядит бывший Суворовский мост в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Такой вод открывается, если воспарить над местом, где когда-то был Суворовский мост в Бресте. А вот так он выглядел раньше: Суворовский мост. Фото 1962 года. Из...
 
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