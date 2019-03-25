С 27 марта по 5 апреля 2019 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма под девизом: «Будь примером своему ребенку!»



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Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, они написаны взрослым языком, без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом не исказив их содержания.

Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог.



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Дети всегда рядом с нами, они смотрят на нас, подражают нам. Лихо давя на газ за рулем автомобилей, переходя проезжую часть на красный сигнал светофора или вообще в неположенном месте, не забывайте, что рядом с вами ваши дети, такие же участники дорожного движения, повторяющие и полностью копирующие пренебрежительное и зачастую опасное отношение взрослых к соблюдению правил дорожного движения. Именно взрослые закладывают отрицательные привычки нарушать правила безопасного поведения на дороге – основу возможной будущей трагедии. Все взрослые должны твердо усвоить силу собственного примера!

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.

Уважаемый взрослые – будьте примером для своего ребенка!