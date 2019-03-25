Пинчан научат рисовать узоры народных рушников

В Музее Белорусского Полесья сегодня открывается художественная выставка из фондов Бельск-Подляского музея рушника "Были, есть, будем...", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64644.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ведущая тема выставки - феномен народного рушника как отличительный элемент славянской культуры. Выставка демонстрирует богатство материальной и духовной культуры жителей Бельской земли. Основу экспозиции составляют около двух десятков живописных работ художника Мирослава Здрайковского. Современные полотна по форме и содержанию связаны с традициями ритуального рушника: картины наполнены символами, ссылками на историческую память, скрытыми знаками и значениями.

Также зрителям презентуют девять народных рушников из коллекции польского музея, которая насчитывает более 300 экспонатов. Это самая большая коллекция народных рушников в Польше . В течение нескольких лет музей ведет системные этнографические исследования на территории Подлясья. В ходе этой работы появилась постоянная экспозиция "Таинственный рушник", изданы три каталога, сборники узоров, раскраски.

Перед открытием выставки в 12 часов в музее пройдет мастер-класс для всех желающих по рисованию на полотняных сумках узоров народных рушников. Занятие проведет руководитель музея в Бельск-Подляском Алина Дембовска, которая продемонстрирует применение и актуальность этнических мотивов в повседневной жизни, докажет, что традиционный может быть синонимом слова "модный".

Выставка "Были, есть, будем..." организована Генеральным консульством Польши в Бресте, музеем в Бельск-Подляском в сотрудничестве с Музеем Белорусского Полесья. Выставка будет работать до 26 апреля.