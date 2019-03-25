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Пинчан научат рисовать узоры народных рушников
26.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Музее Белорусского Полесья сегодня открывается художественная
Ведущая тема выставки - феномен народного рушника как отличительный элемент славянской культуры.
Также зрителям презентуют девять народных рушников из коллекции польского музея, которая насчитывает более 300 экспонатов. Это самая большая коллекция народных рушников в
Перед открытием выставки в 12 часов в музее пройдет мастер-класс для всех желающих по рисованию на полотняных сумках узоров народных рушников. Занятие проведет руководитель музея в Бельск-Подляском Алина Дембовска, которая продемонстрирует применение и актуальность этнических мотивов в повседневной жизни, докажет, что традиционный может быть синонимом слова "модный".
Выставка "Были, есть, будем..." организована Генеральным консульством Польши в Бресте, музеем в Бельск-Подляском в сотрудничестве с Музеем Белорусского Полесья. Выставка будет работать до 26 апреля.
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В Музее Белорусского Полесья сегодня открывается художественная выставка из фондов Бельск-Подляского музея рушника "Были, есть, будем...", сообщили...
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