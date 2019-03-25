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В Брестской области в этом году планируют построить 2,5 тыс. квартир для многодетных семей

26.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области в текущем году планируется построить 2,5 тыс. квартир для многодетных семей, что на 10% больше по сравнению с 2018-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64643.php

В Брестской области в этом году планируют построить 2,5 тыс. квартир для многодетных семей

В прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 634,6 тыс. кв.м общей площади жилья. В 2019-м объемы будут увеличены. Правительством региону доведено годовое задание по строительству 650 тыс. кв.м жилья, в том числе планируется ввести 82 многоквартирных дома.

"Из всей этой категории - 2,5 тыс. жилых помещений мы должны предоставить для многодетных семей. Для сравнения, в прошлом году по заданию необходимо было построить 1761 квартиру, по факту ввели 2274. Жилье предусмотрено во всех районах и больших городах. Максимальное количество многоквартирных домов строится в Бресте, Барановичах и Пинске, с учетом того, что там сконцентрирована очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий", - отметил Сергей Лободинский.

Увеличению объемов строительства жилья для многодетных способствует реализация указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". Так, с привлечением адресного жилищного субсидирования в Брестской области в этом году планируется возвести около 55 домов. Минимум по одному появится в каждом райцентре, 11 - в Бресте, по шесть - в Барановичах и Пинске.

Собеседник добавил, что по итогам первого квартала в регионе намечено ввести в строй 127 тыс. кв.м жилья, что составляет пятую часть от годового задания.

 
Теги: Брест
 
 
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