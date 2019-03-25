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Звезды «Сватов» и «Папиных дочек» сыграют в спектакле, который через неделю покажут в Минске
Легкий по атмосфере и смыслу романтический спектакль
Это комедия с танцами-фокусами гарантированного качества от знаменитого сценариста Олега Антонова, автора сценариев к фильмам «Сирота Казанская», «Новогодний детектив» и «Апостол». Сюжет будет разворачиваться вокруг молодой учительницы, у которой не так давно умерла мать. Она одинока, после смерти матери у нее остался разве что любящий жених. О своем же отце она знала совсем мало, только то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. И вот Настя решается дать объявление в газету о том, что она разыскивает своего отца. Сообщив скудные сведения, Настя вряд ли рассчитывала на ответ. А уж на то, что в дом заявятся сразу три отца, — и подавно!
Три кандидата в папы — радоваться или плакать? Выбирать? Но как? Кто из них настоящий отец, а кто мошенник? Или не мошенник, а одинокая душа, мечтающая о семейном очаге? Как разрешится конфликт, можно узнать, только досмотрев спектакль до конца.
Трех кандидатов в отцы героини сыграют народный артист России Анатолий Васильев, известный многим по фильмам «Сваты», «Экипаж», «Крик совы», а также по некоторым театральным постановкам; заслуженный артист России Андрей Леонов, известный всем по главной роли в телесериале «Папины дочки», и заслуженный артист России Владимир Долинский, получивший известность благодаря множеству фильмам, в том числе и «Обыкновенное чудо», «Зимняя вишня», «У Никитских ворот», «Тот самый Мюнхгаузен». А в роли главной героини Настасьи и ее суженного выступят актриса театра и кино Ольга Лифенцева и Сергей Рудзевич.
Спектакль повествует о простых человеческих отношениях, и эта одновременно трогательная и смешная, немного сентиментальная история выключит вас из реальности на два часа, перенеся в предновогоднюю ночь, где всем предстоит узнать, кто же настоящий отец.
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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Легкий по атмосфере и смыслу романтический спектакль «А вы все трое - мой отец?» покажут 4 апреля в КЗ Минск.
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