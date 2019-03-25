Роналду рассказал о возвращении на поле после травмы





"Я не беспокоюсь, ведь отлично знаю свое тело. Такое случается, это футбол. Мне понадобится неделя или две, чтобы вернуться в строй", - приводит слова 34-летнего футболиста Football-Italia.





Напомним, что в прошедшей встрече Роналду получил травму и был заменен на 30-й минуте.





10 апреля "Ювентусу" предстоит сыграть первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".