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Роналду рассказал о возвращении на поле после травмы

26.03.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о своем состоянии после матча с Сербией (1:1) в квалификации ЧЕ-2020.


"Я не беспокоюсь, ведь отлично знаю свое тело. Такое случается, это футбол. Мне понадобится неделя или две, чтобы вернуться в строй", - приводит слова 34-летнего футболиста Football-Italia.

Напомним, что в прошедшей встрече Роналду получил травму и был заменен на 30-й минуте.

10 апреля "Ювентусу" предстоит сыграть первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

 
 
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Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о своем состоянии после матча с Сербией (1:1) в квалификации ЧЕ-2020.
 
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