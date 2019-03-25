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Telia расплатилась за взятки в Узбекистане

26.03.2019 11:09 — Разное | Партизан  
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Телекоммуникационная корпорация Telia 19 марта выплатила прокуратуре Нидерландов $208,5 млн по соглашению в рамках антикоррупционного расследования, связанного с деятельностью компании в Узбекистане. Как указано в пресс-релизе Telia, это последний транш по «узбекскому делу».



«Таким образом, Telia выполнила все финансовые обязательства в соответствии с глобальными мировыми соглашениями. Против компании не будет выдвинуто никаких претензий со стороны прокуратуры Швеции или другого органа, связанного с этим вопросом», – говорится в сообщении.

Напомним, что переговоры о сделке Telia вела с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, органами прокуратуры Швеции и Нидерландов. Общая сумма мирового соглашения, подписанного в сентябре 2017 года, составила $965 млн, хотя правительство США требовало большего штрафа – $1,4 млрд. 

Телекоммуникационный гигант тогда ответил, что готов нести ответственность за нарушения, но сумма слишком велика.

Компания Telia начала деятельность в Узбекистане в 2007 году, купив местного оператора связи Coscom. Позже произошел ребрендинг, и компания стала работать под торговой маркой UCell. Согласно материалам антикоррупционного расследования покупка стала возможной благодаря взятке, выплаченной структурам, подконтрольным Гульнаре Каримовой – дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

В декабре прошлого года Telia продала контрольный пакет акций сотовой компании Coscom (торговая марка UCell) Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Сумма сделки составила $215 млн.

В феврале текущего года в Швеции суд оправдал троих бывших топ-менеджеров Telia, обвинявшихся в даче взяток компаниям Гульнары Каримовой, сочтя вину подсудимых недоказанной.


Добавим, что по делу о взятках узбекским чиновникам проходили и другие операторы связи. В начале 2016 года Vimpelcom (торговая марка Beeline) признал вину, заключил сделку с Министерством юстиции США и согласился выплатить штрафов на $795 млн. 

7 марта 2019 года крупнейший российский телекоммуникационный оператор ПАО «МТС» сообщил о намерении выплатить штраф в размере $850 млн. В компании подчеркнули, что данное соглашение ставит точку в расследовании вокруг деятельности бывшей «дочки» МТС в Узбекистане в период с 2004 по 2012 год. 

Однако позднее американская юридическая фирма Rosen Law подала против МТС классовый иск и призвала присоединяться к нему всех акционеров корпорации, приобретших ценные бумаги в течение последних пяти лет.

 
 
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Телекоммуникационная корпорация Telia 19 марта выплатила прокуратуре Нидерландов $208,5 млн по соглашению в рамках антикоррупционного расследования, связанного с...
 
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