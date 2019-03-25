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Парень и девушка задохнулись в гараже выхлопными газами в Могилеве
26.03.2019 11:36 — Разное | Аргументы и факты
Погибших нашли вечером 22 марта в автомобиле, находившемся в гараже на ул.Симонова.
"Без признаков насильственной смерти обнаружены тела 29-летнего парня и 27-летней девушки. Ключ в автомобиле находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. По результатам проведения первоначальных мероприятий версию отравления угарным газом следователи считают одной из основных", - проинформировали в Следственном комитете.
Правоохранителям предстоит выяснить точную причину и время смерти молодых людей. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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В Могилеве в гараже обнаружили мертвых парня и девушку, одна из основных версий - отравление угарным газом.
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