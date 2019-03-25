Парень и девушка задохнулись в гараже выхлопными газами в Могилеве

Погибших нашли вечером 22 марта в автомобиле, находившемся в гараже на ул.Симонова.

"Без признаков насильственной смерти обнаружены тела 29-летнего парня и 27-летней девушки. Ключ в автомобиле находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. По результатам проведения первоначальных мероприятий версию отравления угарным газом следователи считают одной из основных", - проинформировали в Следственном комитете.

Правоохранителям предстоит выяснить точную причину и время смерти молодых людей. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: БЕЛТА.

