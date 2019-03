Овечкин с «Вашингтоном» побывал на приеме у Трампа в Белом доме

Полномочный обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» вместе со своим капитаном Александром Овечинкым в понедельник наведался в Белый дом на прием к президенту США Дональду Трампу, сообщает официальный сайт НХЛ.

Визит в Белый дом состоялся менее чем за две недели до окончания нынешнего регулярного чемпионата.

— Визит стал финальной точкой. Чтобы ни случилось, для меня это последнее мероприятие. Все закончилось, написана последняя глава, надо двигаться дальше, завершить регулярный чемпионат. Перед плей-офф приятно вспомнить об успехе, которого мы добились в прошлом году, — сказал тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден.

«Кэпиталз» осталось провести шесть матчей регулярного сезона, в том числе первую из спаренных игр против «Каролина Харрикейнз», которая состоится в столице США уже во вторник (в ноч на среду по минскому времени).

«Вашингтон» (44 победы, 24 поражения и 8 поражений в овертаймах или по буллитам) сейчас занимает первое место в Столичном дивизионе, набрав 96 очков и близок к тому, чтобы гарантировать себе место в плей-офф в пятый раз подряд.

От стадиона Capital One Arena до Белого дома чуть больше километра, но на организацию этого мероприятия потребовалось время. В итоге был организован частный тур по резиденции президента США и встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

«Кэпиталз» привезли с собой Кубок Стэнли, команду сопровождали комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли.

До визита в Белый дом Кубок Стэнли, Беттмэн, Дэйли, генеральный советник НХЛ Дэвид Зиммерман и владелец компании Monumental Sports and Entertainment Рауль Фернандес побывали в Верховном суде, где судьи и сотрудники аппарата смогли увидеть старейшую спортивную награду в мире.

Хоккеисты «Кэпиталз» ждали ее у Белого дома.

— Большое спасибо за приглашение. Для нас большая честь быть здесь и встретиться с вами лично. Постараемся снова организовать такое посещение. Мы сохранили состав, у нас опытные игроки, и мы постараемся снова добиться успеха, — сказал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

Овечкин впервые посетил Белый дом. Из всех игроков «Кэпиталз» только защитник Брукс Орпик бывал там раньше — вместе с «Питтсбург Пингвинз» по случаю победы в 2009 году.

— Думаю, что каждая команда, ставшая чемпионом, должна побывать там. Это большая честь, — сказал Овечкин.

С победы «Вашингтона» над «Вегас Голден Найтс» в матче № 5 финала Кубка Стэнли (4:3) 7 июня и чемпионского парада в Вашингтоне 12 июня прошло почти десять месяцев. «Кэпиталз» не только впервые за 43 года существования клуба завоевали Кубок Стэнли, но стали первой командой из этого города с 1991 года, завоевавшей чемпионский титул в одной из главных профессиональных спортивных лиги Северной Америки. В 1991 году Супербоул выиграл «Вашингтон Редскинз», став чемпионом НФЛ.

— Всегда приятно собраться вместе и поговорить. Невероятное ощущение. Поездка получилась замечательной, приятно быть рядом с ребятами. Наш прошлогодний успех доставил нам огромное удовольствие, и мы постараемся его повторить. Все мысли команды сейчас посвящены этому, — сказал нападающий Якуб Врана.

Хоккеисты «Вашингтона» понимают, что могут снова добиться успеха в первую очередь потому, что им удалось почти целиком сохранить победный состав. Из 20 игроков, попавших в заявку на пятый матч финала Кубка Стэнли, сейчас в команде нет только центрфорварда четвертого звена Джея Бигла (перешел в «Ванкувер Кэнакс», став неограниченно свободным агентом) и запасного голкипера Филиппа Грубауэра (обменяли в «Колорадо Эвеланш»).

Правда, после завоевания трофея команду покинул главный тренер Барри Тротц, который нынче успешно трудится у руля «Нью-Йорк Айлендерс».