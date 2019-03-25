Как украинцы угрожают Европе эпидемией





Бушующая на Украине эпидемия кори угрожает гражданам стран Восточной Европы. Украинские трудовые мигранты, которые не вакцинируются от заболевания, завозят вирусы на территории соседних стран.

Украинские трудовые мигранты не вакцинируются от кори и завозят вирус на территорию стран, в которые отправляются. Под удар попадает Польша.

Согласно данным заместителя директора Правительственного центра безопасности, аналитика, эксперта в области безопасности государства Гжегожа Щвишча, заболеваемость в Польше выросла более чем в десять раз, сообщает Sputnik Польша .

С 1 января по 28 февраля в Польше зафиксировали 314 случаев заболевания корью. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано только 29 таких случаев. Пресс-секретарь Главного санитарного инспектора Ян Бондар сообщил, что за два месяца количество выявленных случаев заболевания корью превысило их количество за весь 2018 год.

Ситуация на Украине

В 2018 году на европейском континенте корью заболели 82 тысячи человек. Более половины выявленных случаев приходились именно на Украину – 53 тысячи заболевших. Для сравнения – на втором месте находится Сербия, но там заболевших гораздо меньше – 5 тысяч человек.

Преимущественно корью болеют граждане, проживающие в западных регионах страны: Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Тернопольская области.

"Что касается Украины, то реальных сведений мы вообще никогда не узнаем. Известно, что там проблема с вакцинацией, которую не проводили уже давно. Не привитые украинцы болеют и будут продолжать болеть", – рассказала о ситуации врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Вакцинация на Украине

По данным Dziennik Gazeta Prawna, на Украине серьезная проблема с вакцинацией – до сих пор некоторые родители убеждены, что вакцинация от кори приводит к аутизму и другим болезням, поэтому отказываются делать своим детям прививку.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что в позиции противников прививок виноваты российские средства массовой информации:

"Кремль использует методы гибридной войны с целью подрыва доверия к усилиям в области общественного здоровья, нацеленных на повышение уровня вакцинации населения на Украине и во всем мире".

Но есть и другое мнение. Так, бывший заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас рассказывал, что на Украине банально не хватает вакцин для населения.

В 2018 году в разгар вспышки болезни украинский Минздрав запретил вакцину от кори, паротита и краснухи "Приорикс", которая производится в Европе, но упаковывается и проверяется на качество в России. Вакцина была запрещена из-за "установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

Другой пример – заболевший корью сотрудник одной из фабрик в польском городе Оструда. Мужчина заразился, когда посещал вместе с семьей Украину. Тогда Главный санитарный инспектор должен был в течение 72 часов вычислить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы провести обязательную вакцинацию.

В общей сложности в вакцинировании приняли участие почти 900 человек (украинцы и поляки). Примечательно, что некоторые граждане от прививок отказывались. Другой момент – в бюджете Польши не заложены средства на подобные расходы, но тогда вакцинацию оплатила фабрика.

Сколько было бы проблем, если заболевшими оказались нелегальные мигранты, которых в Польше может быть до 500 тысяч, сказать сложно.

Вакцинация в Польше

В конце 2018 года появились данные о количестве вакцин от кори в Польше. Если в октябре они были в наличии в 11% аптек, то в декабре – только в 1%. Спрос на вакцинацию вырос в десять раз, а препаратов не хватает.

Центр изучения общественного мнения сообщает, что только 12% граждан поддерживают принцип добровольной вакцинации, а четверо из пяти опрошенных согласны с тем, что вакцинация против наиболее угрожающих инфекций должна стать в стране обязательной.

Добавим также, что, согласно текущему законодательству Польши, вакцинация в республике является обязательной только для тех, кто пребывает в стране более трех месяцев. На территорию Польши въезжает большое количество украинских мигрантов, которые могут привезти вирус с собой, поэтому, возможно, следует задуматься об изменении этого правила.