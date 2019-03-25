Именинники недели, чил Домрачевой и несерьезная Станюта. Лучшие фото спортсменов в Instagram

Домрачева и Загитова на релаксе, Конор Макгрегор обещает уйти из спорта, а футболисты тем временем борются за путевку на Евро. Лучшие снимки из инстаграма — в подборке SPORT.TUT.BY.

Узнаете этого парня? Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA. «Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам по ремеслу, уже находящимся на пенсии. Передайте мне „Пина коладу“, парни!» — написал в своем твиттере ирландец. Верите, что Конор действительно уйдет?

А здесь триумфатор биатлонного сезона Йоханнес Бё с пятью хрустальными глобусами и своим главным трофеем — женой Хеддой.

Теннисистка Александра Саснович на прошлой неделе отметила 25-летие.

А романтик ЗиЗу поздравил с днем рождения жену Веронику. Только задумайтесь, девушка рядом с тренером «Реала» подарила ему четверых сыновей!

Еще один многодетный отец Илья Ковальчук устроил праздник мороженого в компании своей детворы.

И в продолжение родительской темы — милое видео дочки Александра Глеба. Малышка поддерживала папу на матчах сборной и искренне выпрашивала гол. Правда, мотивация не сработала — на старте отборочного цикла Беларусь проиграла два матча из двух.

А Украина в рамках квалификации на Евро встречалась с Португалией и хорошо знакомым нам Люксембургом. Люксов украинцы обыграли, а с чемпионами Европы сыграли вничью. Полузащитник Евгений Коноплянка после матча разместил фото с Криштиану Роналду и с юмором подписал: «Не могли бы вы подвинуться?».