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Именинники недели, чил Домрачевой и несерьезная Станюта. Лучшие фото спортсменов в Instagram

26.03.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
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Домрачева и Загитова на релаксе, Конор Макгрегор обещает уйти из спорта, а футболисты тем временем борются за путевку на Евро. Лучшие снимки из инстаграма — в подборке SPORT.TUT.BY.

Узнаете этого парня? Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA. «Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам по ремеслу, уже находящимся на пенсии. Передайте мне „Пина коладу“, парни!» — написал в своем твиттере ирландец. Верите, что Конор действительно уйдет?

А здесь триумфатор биатлонного сезона Йоханнес Бё с пятью хрустальными глобусами и своим главным трофеем — женой Хеддой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hedda Dæhli Bø (@heddaehlibo) 25 Мар 2019 в 11:05 PDT

Теннисистка Александра Саснович на прошлой неделе отметила 25-летие.

А романтик ЗиЗу поздравил с днем рождения жену Веронику. Только задумайтесь, девушка рядом с тренером «Реала» подарила ему четверых сыновей!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zidane (@zidane) 20 Мар 2019 в 12:30 PDT

Еще один многодетный отец Илья Ковальчук устроил праздник мороженого в компании своей детворы.

И в продолжение родительской темы — милое видео дочки Александра Глеба. Малышка поддерживала папу на матчах сборной и искренне выпрашивала гол. Правда, мотивация не сработала — на старте отборочного цикла Беларусь проиграла два матча из двух.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Hleb (@alexgleb) 25 Мар 2019 в 10:24 PDT

А Украина в рамках квалификации на Евро встречалась с Португалией и хорошо знакомым нам Люксембургом. Люксов украинцы обыграли, а с чемпионами Европы сыграли вничью. Полузащитник Евгений Коноплянка после матча разместил фото с Криштиану Роналду и с юмором подписал: «Не могли бы вы подвинуться?».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yevhen Konoplyanka

 
 
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