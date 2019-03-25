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Именинники недели, чил Домрачевой и несерьезная Станюта. Лучшие фото спортсменов в Instagram
Домрачева и Загитова на релаксе, Конор Макгрегор обещает уйти из спорта, а футболисты тем временем борются за путевку на Евро. Лучшие снимки из инстаграма — в подборке SPORT.TUT.BY.
Узнаете этого парня? Конор Макгрегор
А здесь триумфатор
Теннисистка Александра Саснович на прошлой неделе отметила 25-летие.
А романтик ЗиЗу поздравил с днем рождения жену Веронику. Только задумайтесь, девушка рядом с тренером «Реала» подарила ему четверых сыновей!
Еще один многодетный отец Илья Ковальчук устроил праздник мороженого в компании своей детворы.
И в продолжение родительской темы — милое видео дочки Александра Глеба. Малышка поддерживала папу на матчах сборной и искренне выпрашивала гол. Правда, мотивация не сработала — на старте отборочного цикла Беларусь проиграла два матча из двух.
А Украина в рамках квалификации на Евро встречалась с Португалией и хорошо знакомым нам Люксембургом. Люксов украинцы обыграли, а с чемпионами Европы сыграли вничью. Полузащитник Евгений Коноплянка после матча разместил фото с Криштиану Роналду и с юмором подписал: «Не могли бы вы подвинуться?».
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