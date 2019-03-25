В Верхнедвинске работает новая поликлиника

Как уже сообщалось, в Верхнедвинске в реконструированном здании бывшей гостиницы открылось поликлиническое отделение ЦРБ. По просьбам читателей подробнее рассказать о предоставляемых здесь услугах мы попросили главного врача района Е.В. Эрдман.

Всё лучшее – детям

— Елена Валентиновна, значительную часть здания новой поликлиники заняла детская консультация. Расскажите, пожалуйста, о её работе.

Детская поликлиника «пере-ехала» в новые помещения в полном составе. Рассчитана она на работу в две смены с обслуживанием по 50 пациентов в каждую. Приём сейчас ведут 2 участковых врача-педиатра, но в ближайшее время выйдет на работу после декретного отпуска ещё один педиатр, а с августа на работу прибудет молодой специалист этого профиля. Таким образом, все участки будут полностью укомплектованы кадрами.

Детская поликлиника обслуживает как городских, так и сельских маленьких пациентов. Здесь работает своя регистратура с видеонаблюдением, формируется электронная амбулаторная картотека.



Приём больных и здоровых деток разделён на отдельные зоны. Заболевшие малыши проходят фильтр-изолятор и направляются в один из двух кабинетов врачей-педиатров. Для приёма здоровых детей оборудованы кабинет и прививочная.

Условия созданы прекрасные – всё сделано для того, чтобы детишки не боялись посещать поликлинику. Благодаря спонсорской помощи депутата областного Совета депутатов, генерального директора ОАО «Инвет» С.Н. Громадко в холле установлен плазменный телевизор, где малыши в ожидании приёма могут посмотреть мультфильмы, а родители – видеоролики о профилактике заболеваний.

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