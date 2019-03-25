|
В Верхнедвинске работает новая поликлиника
26.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
>
Как уже сообщалось, в Верхнедвинске в реконструированном здании бывшей гостиницы открылось поликлиническое отделение ЦРБ. По просьбам читателей подробнее рассказать о предоставляемых здесь услугах мы попросили главного врача района Е.В. Эрдман.
Всё лучшее – детям
Далее читайте в ДП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как уже сообщалось, в Верхнедвинске в реконструированном здании бывшей гостиницы открылось поликлиническое отделение ЦРБ. По просьбам читателей подробнее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)