Спальня Ван Гога и столовая Кандинского. Дизайнеры «оживили» интерьеры со знаменитых картин

Портал HomeAdvisor заказал проект визуализации мировых арт-шедевров, чтобы показать, как на самом деле выглядели интерьеры с картин известных художников. Теперь можно в деталях рассмотреть «Спальню в Арле» Ван Гога или «Мою столовую» Кандинского.







«Спальня в Арле» (1888−1889), Ван Гог







«Интерьер (Моя столовая)» (1909), Василий Кандинский.

«Солнце светит на углу» (1928), Грант Вуд







«Гостиная императрицы Александры Федоровны» (1855), Эдуард Гау.







«Интерьер. Охотино» (1913), Константин Коровин.







«Интерьер со спокойными картинами» (1991), Рой Лихтенштейн.