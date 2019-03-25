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Спальня Ван Гога и столовая Кандинского. Дизайнеры «оживили» интерьеры со знаменитых картин
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«Спальня в Арле» (1888−1889), Ван Гог
«Интерьер (Моя столовая)» (1909), Василий Кандинский.
«Солнце светит на углу» (1928), Грант Вуд
«Гостиная императрицы Александры Федоровны» (1855), Эдуард Гау.
«Интерьер. Охотино» (1913), Константин Коровин.
«Интерьер со спокойными картинами» (1991), Рой Лихтенштейн.
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