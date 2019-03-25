В Гомеле женщина «подрезала» на дороге мужчину, тот распылил ей в лицо баллончик. Закончилось «уголовкой»

На улице Лепешинского в Гомеле 29-летняя водитель при перестроении создала помеху другому автомобилю. Водитель «подрезанного» авто решил проучить нарушительницу. Очередной водительский конфликт закончился уголовной статьей, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Водитель «подрезанного» авто решил проучить нарушительницу: обогнал ее машину, прижал к обочине, вынудил остановиться и подошел к водительской двери обидчицы. Не ожидавшая подвоха женщина опустила стекло и поинтересовалась у незнакомца, что случилось. Тот внезапно распылил ей в лицо перцовый баллончик, сел в машину и уехал.

Женщина позвонила в милицию. Ее обидчика нашли по записям с камер видеонаблюдения — и вскоре 53-летний мужчина давал показания. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.