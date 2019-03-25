«Играет как девчонка». В Беларуси сняли фильм о сексизме и дискриминации в женском футболе

Спортивный журналист Егор Колесник снял фильм «Играет как девчонка», который посвящен сексизму и дискриминации в женском футболе.

В беседах со спортсменами, специалистами и функционерами автор попытался узнать ответы на такие вопросы: есть ли дискриминация в футболе, зачем нужен женский футбол, как обстоят с этим дела в Беларуси?

— Скорее, это фильм не про спорт, — пояснил корреспонденту Tribuna.com автор проекта Егор Колесник. — Решил посмотреть на женский футбол через призму мужского, с которым я довольно неплохо знаком. Попытался затронуть тему сексизма, дискриминации, неприятия таких моментов в нашем обществе. Просто футбол как один из главных мужских видов спорта стал бы лакмусовой бумажкой для этого. Существовала задача понять, есть ли сексизм или нет. Изначально задумал, что не стану формировать авторское мнение о проблеме непосредственно в фильме. Одни люди говорили, что сексизм есть, другие не соглашались с их точкой зрения. Зритель сам должен сформировать свое отношение к проблеме, послушав героев.

— А какой ты сделал вывод сам для себя после всех интервью?

— В профессиональном футболе на верхах такой проблемы нет. Имею в виду судей, работников федерации. Но если мы начнем говорить, как к женскому футболу относятся в обществе, то здесь появляются трудности понимания. И это касается не только мужчин, но и родителей тех девочек, которые хотят заниматься спортом. Плюс как молодые парни ко всему этому относятся. Здесь у меня однозначный ответ: да, проблема сексизма в женском футболе существует, — сказал Егор Колесник.