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«Играет как девчонка». В Беларуси сняли фильм о сексизме и дискриминации в женском футболе
Спортивный журналист
В беседах со спортсменами, специалистами и функционерами автор попытался узнать ответы на такие вопросы: есть ли дискриминация в футболе, зачем нужен женский футбол, как обстоят с этим дела в Беларуси?
— Скорее, это фильм не про спорт, — пояснил корреспонденту
— А какой ты сделал вывод сам для себя после всех интервью?
— В профессиональном футболе на верхах такой проблемы нет. Имею в виду судей, работников федерации. Но если мы начнем говорить, как к женскому футболу относятся в обществе, то здесь появляются трудности понимания. И это касается не только мужчин, но и родителей тех девочек, которые хотят заниматься спортом. Плюс как молодые парни ко всему этому относятся. Здесь у меня однозначный ответ: да, проблема сексизма в женском футболе существует, — сказал Егор Колесник.
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Спортивный журналист Егор Колесник снял фильм «Играет как девчонка», который посвящен сексизму и дискриминации в женском футболе.
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