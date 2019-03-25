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Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси на этой неделе
26.03.2019 —
Разное
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Савецкая вёска
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Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси на этой неделе
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