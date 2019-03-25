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Министр информации Казахстана признал, что переименование Астаны вызвало общественную полемику

26.03.2019 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Министр информации Казахстана признал, что переименование Астаны вызвало общественную полемику

Процесс переименования столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан прошел с наличием серьезной общественной полемики, заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

"Да, надо признать, что переименование вызвало достаточно серьезную полемику, и мы видели, в том числе, определенные негативные высказывания", - сказал Даурен Абаев журналистам в кулуарах правительства, пишет Интерфакс-Казахстан.

"Давайте сделаем следующим образом: для всех этих процессов нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы тогда более полную картину всего этого увидим. Если вы помните, в принципе, когда Акмолу в Астану переименовали, у нас было очень много тоже различного рода, в том числе и мемов, которые говорили, что у нас теперь столица - столица ("Астана" переводится с казахского как "столица" - ИФ-К) и т.д. Прошло время, и мы все полюбили бренд "Астана", всем это очень нравится. Никто не отменяет того, что у нас Астана остается столицей. Дайте время и мы посмотрим", - отметил министр.

23 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон и указ о переименовании Астаны в Нур-Султан - в честь первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан - сложносоставное имя. С арабского оно переводится как "нур" - "сияние, свет" и "султан" - "правитель, властный".

После принесения президентской присяги 20 марта К.Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить первого президента страны Н.Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Между тем в четверг и пятницу в Астане и Алматы прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алматы - около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментируют.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

Переименовать столицу в честь Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.
 

 
 
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Процесс переименования столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан прошел с наличием серьезной общественной полемики, заявил министр информации и общественного...
 
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