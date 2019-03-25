До 50 базовых за самовольный сбор черемши

Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о недопустимости самовольного сбора медвежьего лука (черемши) и призывает выращивать ее на приусадебных участках.





Скоро начнется незаконный сбор и продажа на рынках «краснокнижного растения» медвежьего лука – черемши. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на самовольное изъятие и уничтожение указанного дикого растения и призывает граждан не стимулировать покупками его незаконный сбор.

Самовольное изъятие и уничтожение черемши влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Горецкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах обнаружения незаконного сбора черемши.

Лучший способ помочь природе – вырастить черемшу самим! Черемшу можно выращивать на приусадебных участках. Она хорошо размножается семенами и рассадой, неприхотлива.

Где купить семена?

— Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси: Минск, ул. Сурганова, телефон 284 15 98

— Садовый магазин «Долина растений»: Минск, ул. Змитрока Бядули, 15 телефон 8 (033) 325-50-11, 8 (029) 625-50-11).

Горецкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды