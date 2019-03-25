|
До 50 базовых за самовольный сбор черемши
26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о недопустимости самовольного сбора медвежьего лука (черемши) и призывает выращивать ее на приусадебных участках.
Скоро начнется незаконный сбор и продажа на рынках «краснокнижного растения» медвежьего лука – черемши. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на самовольное изъятие и уничтожение указанного дикого растения и призывает граждан не стимулировать покупками его незаконный сбор.
Самовольное изъятие и уничтожение черемши влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Горецкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах обнаружения незаконного сбора черемши.
Лучший способ помочь природе – вырастить черемшу самим! Черемшу можно выращивать на приусадебных участках. Она хорошо размножается семенами и рассадой, неприхотлива.
Где купить семена?
— Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси: Минск, ул. Сурганова, телефон 284 15 98
— Садовый магазин «Долина растений»: Минск, ул. Змитрока Бядули, 15 телефон 8 (033) 325-50-11, 8 (029) 625-50-11).
Горецкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о недопустимости самовольного сбора медвежьего лука (черемши) и призывает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)