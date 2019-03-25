Нарыбачил на статью

Сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира задержали в Костюковическом районе гражданина за незаконный лов рыбы. На затоне реки Беседь возле агрогородка Белая Дуброва он добывал рыбу с помощью рыболовной сети. Улов составил 13 кг, а причиненный вред оценен в 2983 рубля.





При осмотре домовладения рыбака было обнаружены также обнаружены сети. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет. За незаконное хранение сетных орудий рыболовства нарушитель также будет привлечен к административной ответственности по статье 15.36 КоАП.

Напомним, в Могилевской области запрет на лов всех видов рыбы вводится с 1 апреля по 30 мая .

Телефон доверия областной инспекции охраны животного и растительного мира 8-0222-274-000 (круглосуточно).