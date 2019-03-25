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Нарыбачил на статью
26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира задержали в Костюковическом районе гражданина за незаконный лов рыбы. На затоне реки Беседь возле агрогородка Белая Дуброва он добывал рыбу с помощью рыболовной сети. Улов составил 13 кг, а причиненный вред оценен в 2983 рубля.
При осмотре домовладения рыбака было обнаружены также обнаружены сети. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет. За незаконное хранение сетных орудий рыболовства нарушитель также будет привлечен к административной ответственности по статье 15.36 КоАП.
Напомним, в Могилевской области запрет на лов всех видов рыбы
Телефон доверия областной инспекции охраны животного и растительного мира 8-0222-274-000 (круглосуточно).
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Сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира задержали в Костюковическом районе гражданина за незаконный лов рыбы. На затоне реки Беседь возле...
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