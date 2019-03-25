Всего лесхозом будут проведены лесовосстановительные работы на площади более 400 гектаров.

К созданию новых лесов первыми в лесхозе приступили работники Амговичского лесничества, которым руководит уже более 40 лет лесничий 1 класса Гутковский Иван Владимирович. Коллективом Амговичского лесничества проведено лесовосстановление на площади 10 га.

Работники ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" также активно ведут работы по очистке лесосек от порубочных остатков, подготовке почвы для лесовосстановления с целью создания новых лесов на лесосеках разработанных в зимний период и недопущения накопления лесокультурных площадей.

Наиболее успешно ведут такие работы в Уречском опытно-производственном лесничестве, где завершается очистка и подготовка почвы под лесные культуры.