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Опубликован документ о бюджете Слуцкого района на 2019 год. Треть доходов - трансферы
26.03.2019 — Разное | Слуцк Город
На Национальном правовом интернет-портале
Из документа следует, что, исходя из прогнозируемого объема доходов, бюджет Слуцкого района в текущем году утверждён в размере 123 428 012 рублей, что на 8,4% больше, чем
Традиционно самую весомую статью доходов районного бюджета занимают различные налоговые доходы - в этом году их планируется привлечь 76 486 021 рублей или ~60% от всех доходов района. На втором месте безвозмездные поступления и дотации от других бюджетов страны - их в райбюджете на текущий год заложено 42 873 663 рублей или около 33% от всех доходов.
Среди самых весомых статей расходов района остаются:
Ранее «Слуцкий край» сообщал, что социально-экономическое развитие района в 2019 году будет происходить с учетом того, что «Слуцкий район определен центром роста экономики Минской области в качестве агропромышленного района». Основной упор при этом будет сделан на развитие промышленных производств по переработке местного сырья, производимого сельхозорганизациями района.
Также на 2019 год району доведено три основных и пять дополнительных показателей. Экспорт товаров к уровню 2018 года должен составить 115%; экспорт услуг - 110,1%; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) - 2,0 млн долларов США.
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На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Слуцкого районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019 год» от 28 декабря 2018.
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