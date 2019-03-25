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Опубликован документ о бюджете Слуцкого района на 2019 год. Треть доходов - трансферы

26.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Опубликован документ о бюджете Слуцкого района на 2019 год. Треть доходов - трансферы

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Слуцкого районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019 год» от 28 декабря 2018.

Из документа следует, что, исходя из прогнозируемого объема доходов, бюджет Слуцкого района в текущем году утверждён в размере 123 428 012 рублей, что на 8,4% больше, чем было запланировано на 2018 год. При этом минимальный размер профицита районного бюджета составит 3 500 000 рублей, а резервный фонд райисполкома и установлен в размере 301 255 рублей.

Традиционно самую весомую статью доходов районного бюджета занимают различные налоговые доходы - в этом году их планируется привлечь 76 486 021 рублей или ~60% от всех доходов района. На втором месте безвозмездные поступления и дотации от других бюджетов страны - их в райбюджете на текущий год заложено 42 873 663 рублей или около 33% от всех доходов. 

Среди самых весомых статей расходов района остаются:

  • Образование - 50 830 961 рублей (в 2018 году 44 757 862 рублей или на 13% меньше)
  • Медицина - 33 893 470 рублей (в прошлом году 30 761 461 рублей)
  • Сфера ЖКХ и строительство - 17 108 274 рублей
  • Общегосударственная деятельность - 6 021 928 рублей
  • Спорт, культура и СМИ - 5 505 876 рублей
  • Социальная политика - 5 251 471 рублей

Ранее «Слуцкий край» сообщал, что социально-экономическое развитие района в 2019 году будет происходить с учетом того, что «Слуцкий район определен центром роста экономики Минской области в качестве агропромышленного района». Основной упор при этом будет сделан на развитие промышленных производств по переработке местного сырья, производимого сельхозорганизациями района.

Также на 2019 год району доведено три основных и пять дополнительных показателей. Экспорт товаров к уровню 2018 года должен составить 115%; экспорт услуг - 110,1%; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) - 2,0 млн долларов США.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Слуцкого районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019 год» от 28 декабря 2018.
 
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