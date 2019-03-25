Предприниматель из Слуцка рассказал, как местные власти создавали трудности для открытия высокодоходного бизнеса





«Сельская газета», входящая в состав издательского дома «Беларусь Сегодня» Администрации Президента, провела «круглый стол» с представителями бизнеса на тему: Что мешает бизнесу развиваться в регионах, как работает Декрет №7?

В беседе приняли участие заместитель начальника управления Департамента по предпринимательству Минэкономики Валерий Хомченко, гендиректор инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО», председатель Совета по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме Сергей Найдович, директор инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» (г. п. Руденск) Елена Гоборова, директор ЧУП «Диагностфрантавто», учредитель фермерского хозяйства «АктаванПлюс» (г. Слуцк) Олег Нарывский.



В частности, Олег Нарывский рассказал, как решения местных властей не давали ему открыть на Случчине бизнес по выращиванию ценной рыбы.

— Извините, но хочу поделиться своей жизненной проблемой. Четыре года назад наше фермерское хозяйство приступило к реализации инвестиционного проекта по выращиванию товарной рыбы (форели и сома) в устройствах замкнутого водоснабжения. Аналогов подобных производств в Беларуси единицы, причем стоимость нашего проекта в несколько раз дешевле импортных — всего 150 тысяч долларов. Согласно бизнес-плану, производство рассчитано на 82 тонны рыбы в год. Мы должны были создать пять рабочих мест, а сам цех разместить в здании бывшей солдатской столовой (она пустует с 2012-го). Заключили договор аренды (получили разрешение на реконструкцию здания), сразу приступили к капитальному ремонту и установке оборудования, вложили 22 тысячи долларов.

Однако позже выяснилось, что реконструкцию, согласно договору аренды, проводить невозможно. Здание пришлось выставить на аукцион (состоялись все аукционы с понижением цены), но желающих не нашлось. Фермерское хозяйство предложило Слуцкому райисполкому передать здание в безвозмездное частное пользование, согласно пункту пять Указа 294 «О порядке распоряжения госимуществом». Это возможно, если речь идет об инвестиционном проекте. Но при его реа­лизации ты должен выполнить ряд условий — иначе штрафы и разрыв договора о передаче здания. Мы понимали, на что идем, были готовы строго следовать бизнес-плану. Однако потом здание нам предложили купить, но по новой стоимости, в которой учтены и вложенные нами (!!!) средства на капитальный ремонт... В итоге вопрос завис в воздухе, неизвестно, как разрешится. Я уверен, если бы была личная заинтересованность местной власти — это та самая идея, о которой говорил первый заместитель Премьер-министра, — наш вопрос сдвинулся бы с мертвой точки.

Ещё в 2017 году Олег и Татьяна Нарывские пытались добиться правды, записавшись на приём к новому тогда председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко. Глава области на поставленный вопрос ответил: «Мы не против вам помочь и поддержать. Мы внимательно изучим законодательную базу, но вам надо просчитать бизнес-проект и самим разобраться. Тема хорошая, но надо доработать», приводит его слова пресс-служба Миноблисполкома. его слова пресс-служба Миноблисполкома.



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