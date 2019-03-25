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В Дзержинском районе прошел фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем»

26.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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23 марта в актовом зале ГУО «Гимназия г. Дзержинска» прошел районный фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем», где в честной борьбе соревновались 5 команд Дзержинского района.

Обучение подрастающего поколения определенным знаниям в области основ безопасности жизнедеятельности может быть разной. И для того, чтобы эта подготовка была еще и веселой, Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит среди учащихся учебных заведений фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем».

23 марта в актовом зале ГУО «Гимназия г. Дзержинска» прошел районный фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем», где в честной борьбе соревновались 5 команд Дзержинского района.

Программой фестиваля КВН было предусмотрено проведение трех конкурсов: «Визитная карточка», «Музыкальный биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Судейство фестиваля осуществлялось на основании основных критериев: юмористичность; оригинальность формы исполнения и подачи материалов; артистизм и музыкальность; режиссура и постановка; слаженность команды.

Без исключения все команды показали высокий уровень подготовки. Каждый участник старался выложиться на полную.

При подведении итогов фестиваля КВН призовые места были распределены следующим образом:

1 место – ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска»;

2 место – ГУО «Средняя школа №4 г.Дзержинска»;

3 место – ГУО «Гимназия г. Фаниполь».

Команд-победительница будет отстаивать честь района в зональном этапе областного фестиваля КВН, который пройдет 5 апреля.






 
 
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23 марта в актовом зале ГУО «Гимназия г. Дзержинска» прошел районный фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем», где в честной борьбе...
 
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