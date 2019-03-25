Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам. Рубль РФ подскочил почти до годового максимума. Биткойн -69.26.

Курс доллара подрос лишь на 0,0001 рубля до 2,1142 BYN/USD. Доллар дорожает уже третий день.

Курс евро подорожал на 0,0013 рубля до 2,3917 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0132 рубля до 3,2949 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 347 дней. Для того чтобы оказаться на максимуме за год, не хватило чуть больше двух недель.

Bitcoin − 3920.14$ (-69.26);

Bitcоin Cash/ВСС – 156.78$ (-7.34);

DigitalCash − 89.14$ (-3.52);

Еthеreum − 133.63$ (-2.74);

ZCаsh − 53.93$ (-2.8);

Monеro − 50.56$ (-2.3).



