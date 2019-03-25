Эксперимент: посчитали экономию потребления газа конденсационным котлом в сравнении с атмосферным

В Беларуси, где тариф на газ в отопительный период почти в 4 раза ниже экономически обоснованной стоимости природного газа, выгода от использования эффективных и экономичных газовых котлов не очевидная — из-за более высокой стоимости оборудования. Но это в теории. А как на самом деле обстоят дела? Мы нашли дом на две квартиры, где одна отапливаются обычным атмосферным котлом, а вторая — современным и более дорогим конденсационным. Владелец ради интереса проводил мониторинг потребления газа в течении отопительного сезона и теперь подвел итог. Интересуемся, имело ли смысл покупать более дорогое оборудование и сколько в денежном выражении он сэкономил.





Двухквартирный коттедж находится в черте Минска. Квартиры в нем расположены в трех уровнях, общая площадь каждой — 200 метров. Строение современное, со стандартным утеплением стен и новыми энергоэффективными окнами. Разница лишь в степени готовности — там, где стоит конденсационный котел, заканчивают чистовую отделку. Во второй половине процент готовности ниже.

Атмосферный, турбированный и конденсационный: в чем разница? В Беларуси распространение получили атмосферные и турбированные газовые котлы. Последние отличаются от атмосферных наличием турбины, которая принудительно отводит дымовые газы. Но и в первом, и во втором случаях продукты сгорания топлива удаляются в атмосферу через дымоход вместе с частью неиспользованной тепловой энергии. Конденсационный котел же также использует тепловую энергию дыма и передает системе отопления. В итоге конденсационные котлы оказываются экономичнее атмосферных и турбированных.

Отметим, что температурный режим во время эксперимента в обеих квартирах был плюс-минус одинаковым. Котлы работали только на отопление, подогрев воды не требовался — в доме еще никто не живет.

Денис, владелец первой квартиры, изначально решил, что будет устанавливать конденсационный котел. Под параметры дома выбрал Vaillant ecoCOMPACT на 26 кВт со встроенной емкостью на 190 литров и автоматикой с термодатчиком. Сам котел обошелся в 2540 евро плюс термодатчик за 280. Итого — 2820 евро.



Конденсационный котел и бойлер нагрева вода смотнированы в одном корпусе

Его сосед сэкономил — поставил атмосферный одноконтурный котел atmoTEC на 24 кВТ за 1030 евро, бойлер на 200 л покупал отдельно за 670 евро. Итого — 1700 евро.

Обвязку котельной и стоимость радиаторов, конвекторов и системы теплый пол мы в расчет не берем. Поэтому нам остается решить простую задачу — сколько конденсационный котел сэкономит газа, чтобы оправдать свою более высокую стоимость, а именно разницу с атмосферным в 1120 евро.



В квартире Дениса установлены радиаторы и конвекторы. Площадь теплых полов незначительная. Наибольшую эффективность конденсационный котел показывает в паре именно с теплыми полами.

Мониторинг расхода газа начали 23 февраля 2018 года, поэтому прошлый отопительный сезон можно считать неполноценным — котлы выключили 10 апреля. Денис отмечает, что большой процент экономии обеспечила установка погодозависимой автоматики — с ней среднесуточное потребление газа конденсационным котлом значительно сократилось. Так, 7 марта он сжег около 7 кубов, хотя до этого было стабильно больше 17. Автоматика обеспечивала постоянную температуру воздуха +19 в помещениях.



Самый эффективный вариант работы конденсационного котла — установка погодозависимой автоматики, которая измеряет температуру на улице.

«Прожорливость» его коллеги от перепадов температуры на улице не зависит — среднесуточное потребление в пределах 20−25 кубов (для поддержания постоянной температуры котловой воды 57 градусов). Среднесуточный расход уменьшился с понижением температуры котловой воды.

Следующий отопительный сезон начался в октябре 2018-го. На момент 20 марта этого года цифры получились следующие: конденсационный ecoCOMPACT потребил 1460 м³, атмосферный atmoTEC — 2665 м³ (учетом сожженного газа в феврале-апреле 2018 года). То есть конденсационный котел за все время работы потребил в 1,8 раза меньше природного газа.



Атмосферный газовый котел с бойлером косвенного нагрева

Сколько это в рублях? Учитывая, что квартиры не введены в эксплуатацию, потребленный газ считается по экономически обоснованному тарифу — по 0,4319 рубля за куб. Перемножаем кубы на тариф и получаем, что домовладелец с атмосферником заплатит почти в два раза — больше: 1154 рубля против 671 рублей. Разница — 480 рублей. Получается, что конденсационный котел за отопительный сезон сэкономит, если судить по курсу Нацбанка, 200 евро.

Разница в стоимости оборудования (атмосферный котел дешевле на 1120 евро) окупится для владельца конденсационного котла примерно через 5−6 лет. А дальше чистая экономия. Но это лишь в случае, если в доме никто не зарегистрирован.

Есть один нюанс

После ввода дома в эксплуатацию тариф изменится на датируемый государством — 0,1143 рубля за куб. За те же объемы газа платежи составят 304 и 167 рублей. Переводим разницу в евро и получаем 57 евро экономии. И в этом случае сроки окупаемости сдвинутся и составят более 10 лет.

Эти цифры актуальны сегодня, но ситуация будет меняться с ростом тарифов на газ. К тому же, цены на конденсационные котлы падают и разница в стоимости между обыкновенным котлом и конденсационным нивелируется.