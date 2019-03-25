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Парень и девушка найдены мертвыми в одном из гаражей Могилева

26.03.2019 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Тела мужчины и женщины найдены в гараже в Могилеве, основная версия гибели – отравление угарным газом, сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 22 марта в автомобиле, находившемся в гараже на ул.Симонова, без признаков насильственной смерти обнаружены тела 29-летнего мужчины и 27-летней девушки. Ключ в автомобиле находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. По результатам проведения первоначальных мероприятий версию отравления угарным газом следователи считают одной из основных", - отметили в СК.

Парень и девушка найдены мертвыми в одном из гаражей Могилева
Парень и девушка найдены мертвыми в одном из гаражей Могилева

По информации комитета, в ходе проверки предстоит выяснить точную причину и время смерти молодых людей, для чего следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.

"Все обстоятельства происшествия выясняются", – подчеркнули в ведомстве.

 
Теги: Могилев
 
 
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Тела мужчины и женщины найдены в гараже в Могилеве, основная версия гибели – отравление угарным газом, сообщили в Следственном комитете.
 
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