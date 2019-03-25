ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта" арестован за взятку

26.03.2019 11:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте за взятку задержан главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта", сообщили в УВД городского облисполкома.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома при поддержке ОМОН УВД 20 февраля в служебном кабинете задержан в момент получения взятки главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным УВД, за благоприятное решение вопроса на проведение строительных работ 46-летний брестчанин получил от директора одного из предприятий Br200.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий было выявлено еще несколько эпизодов его противоправной деятельности.

Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3 до 6% от сумм выполненных работ. Суммы взяток варьируются от Br1000 до Br10 тыс. рублей.

Следственным управлением Управления СК по Брестской области возбуждено ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 430 УК РБ (до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Главный инженер арестован. Сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте за взятку задержан главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта", сообщили в УВД городского облисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как ношение бороды влияет на здоровье?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика