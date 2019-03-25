В Бресте за взятку задержан главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта", сообщили в УВД городского облисполкома.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома при поддержке ОМОН УВД 20 февраля в служебном кабинете задержан в момент получения взятки главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным УВД, за благоприятное решение вопроса на проведение строительных работ 46-летний брестчанин получил от директора одного из предприятий Br200.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий было выявлено еще несколько эпизодов его противоправной деятельности.

Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3 до 6% от сумм выполненных работ. Суммы взяток варьируются от Br1000 до Br10 тыс. рублей.

Следственным управлением Управления СК по Брестской области возбуждено ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 430 УК РБ (до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Главный инженер арестован. Сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.