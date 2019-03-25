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Ежегодный проект "Художник и город" откроется в Минске 16 мая

26.03.2019 11:22 — Разное | Интерфакс  
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Торжественное открытие арт-галереи под открытым небом «Художник и город» состоится 16 мая. В этом году на традиционной локации проекта – площади Якуба Коласа в Минске – будут представлены работы двух представительниц белорусской живописи: Зои Литвиновой и Зои Луцевич. Произведения изобразительного искусства на протяжении четырех месяцев будут радовать жителей и гостей столицы, а с 6 сентября их можно будет увидеть в Бресте.

На открытии арт-галереи участники смогут погрузиться в атмосферу праздника, а также в числе первых увидеть экспозицию картин Зои Литвиновой – именно ее работы откроют масштабный выставочный проект.

Ежегодный проект "Художник и город" откроется в Минске 16 мая
"Картины просто невообразимы! Даже человек не искушенный в изобразительном искусстве оценит глубину, которую художница отразила в этих работах. Творчество Литвиновой оставляет след не только на холсте, но и глубоко в душе", – комментирует творчество художницы директор музея-мастерской З. Азгура Оксана Богданова.

Оценили творчество художницы не только на родине, наградив орденом Франциска Скорины, но и во Франции – в 2005 году Литвинова получила звание кавалера ордена «За заслуги в области литературы и искусства».

Художественная экспозиция под открытым небом откроется в Минске уже в 8-й раз. В этом году проект можно полноправно назвать арт-галереей: посетителей ждет полная смена экспозиции, что позволит за одно лето увидеть не одну, а две выставки. В июле одна Зоя сменит другую: до конца августа арт-галерея соберет работы Зои Луцевич – представительницы известной белорусской живописной династии.

Ежегодный проект "Художник и город" откроется в Минске 16 мая
Более того, во время работы арт-галереи площадь Якуба Коласа станет центром популяризации разных видов искусства – организаторы обещают проведение тематических мероприятий, которые позволят жителям города не только понаблюдать за созданием прекрасного, но и самим стать творцами. Творческие акции будут приурочены к значимым событиям города: «Ночи музеев» и Всемирному дню музыки.

Традиционно репродукции художника будут сопровождаться биографией и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. А восьмилетнюю историю проекта можно увидеть на сайте higminsk.by.

"Выставка "Художник и город" – это особенное событие в культурной жизни Минска. Этот проект выходит навстречу жителям города, позволяет им прикоснуться к современному белорусскому искусству и стать его частью. Поэтому мы уже в 6-й раз поддерживаем экспозицию и сами с удовольствием открываем для себя новые грани творчества белорусских художников", - комментирует Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь).

Уже второй год подряд проект выходит за рамки столицы. В прошлом году выставка приезжала в Витебск, а в этот раз уникальные работы белорусских художников порадуют жителей и гостей Бреста. Экспозиция в Бресте начнется 6 сентября и продлится два месяца. Дата открытия выбрана не случайно – 7 и 8 сентября город празднует свое тысячелетие.

Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов.  Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).

 

 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Торжественное открытие арт-галереи под открытым небом «Художник и город» состоится 16 мая. В этом году на традиционной локации проекта – площади Якуба Коласа в...
 
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