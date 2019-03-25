Звезда джаза Нино Катамадзе споет в Минске

Легендарная певица: за свою творческую карьеру Нино Катамадзе выступала на лучших мировых сценах и по праву признана исполнительницей "умной музыки для ценителей серьезного искусства". А уже 2 мая она выйдет на сцену Prime Hall и поделится со зрителем всеобъемлющей любовью и своей удивительной аурой.

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Ее песни звучат только на грузинском, но при этом понятны для любого человека. "Творчество – это универсальный язык", — так считает и Нино, и ее слушатель, который растворяется в неземной музыке, пробуждающей воображение. Каждое выступление – это невероятная энергетика и пораженные магнетизмом голоса и музыки зрители.

Сольная карьера певицы, рожденной в бархатном августе, в городе Кобулети (Аджарская АР), началась в 1990 году. Поющая с четырех лет Нино, во время обучения на вокальном факультете уже с первого концерта завоевала обожание и любовь публики. А вот профессионально Нино Катамадзе начала выступать с 1999 в составе группы Insight. И это сразу был успех: самые знаменитые фестивали Европы приглашают ее на свои сцены. Лондон, Бристоль, Вена — все без исключения открывают неповторимой вокалистке свои двери. В 2002 году Нино Катамадзе удостоилась таких наград, как Лучшая Певица года, Лучшая Оригинальная музыка и Лучший Автор-Исполнитель.

Сегодня музыку ко всем текстам пишет сама Нино. К слову, исполнитель и композитор в одном лице считает, что музыка уже сама по себе несет большой объем информации, поэтому отдельные композиции певицы отличаются полным отсутствием слов. Есть слова или их нет, неважно, важно другое: каждое произведение — это уникальная история, понятная любому слушателю на подсознательном уровне.

Не только отрепетированные композиции: импровизации певицы бесподобны в не меньшей степени, что весьма ценно в исполнении джаза. За плечами Нино Катамадзе огромное количество проектов, написанные треки к великим кинокартинам, гастрольные туры по всему миру и сотрудничество с известными музыкантами.