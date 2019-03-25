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В Лиде дети заигрались и повредили прутьями восемь автомобилей

26.03.2019 12:39 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лиде дети заигрались и повредили прутьями восемь автомобилей
УВД Гродненского облисполкома

Оперативники выяснили, что в день, когда произошел инцидент, нескольких школьников младших классов играли с металлическими прутьями.

Была установлена их причастность к порче транспортных средств (царапины на кузовах).

По законодательству ни один из детей не подлежит уголовной ответственности, т.к. не достиг необходимого возраста, вместе с тем при совокупности обстоятельств предусмотрена постановка на соответствующий учет, сообщили на официальном сайте uvd.grodno.by.

Разрешается вопрос о возмещении ущерба собственникам транспортных средств родителями детей. 

В Лиде дети заигрались и повредили прутьями восемь автомобилей
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Теги: Минск
 
 
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