В Лиде дети заигрались и повредили прутьями восемь автомобилей

Оперативники выяснили, что в день, когда произошел инцидент, нескольких школьников младших классов играли с металлическими прутьями.

Была установлена их причастность к порче транспортных средств (царапины на кузовах).

По законодательству ни один из детей не подлежит уголовной ответственности, т.к. не достиг необходимого возраста, вместе с тем при совокупности обстоятельств предусмотрена постановка на соответствующий учет, сообщили на официальном сайте uvd.grodno.by .