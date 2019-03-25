ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

26.03.2019 12:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Великобритании В британском Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

В целях обеспечения безопасности правоохранители эвакуировали посетителей и персонал торгового комплекса, у которого была найдена бомба, а также жильцов близлежащих домов.

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

Прибывшие к месту инцидента саперы оцепили потенциально опасную территорию. После того, как снаряд обезвредят, его вывезут на безопасное расстояние от города и уничтожат контролируемым взрывом.

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании В британском Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперимент: посчитали экономию потребления газа конденсационным котлом в сравнении с атмосферным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика