В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

Новости Великобритании В британском Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В целях обеспечения безопасности правоохранители эвакуировали посетителей и персонал торгового комплекса, у которого была найдена бомба, а также жильцов близлежащих домов.





Прибывшие к месту инцидента саперы оцепили потенциально опасную территорию. После того, как снаряд обезвредят, его вывезут на безопасное расстояние от города и уничтожат контролируемым взрывом.



