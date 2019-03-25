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В Лиде школьники поцарапали восемь машин металлическими прутьями
Новости Беларуси. В феврале неизвестные повредили восемь автомобилей на одной из улиц Лиды. Подозреваемые найдены.
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Поскольку подозреваемые – несовершеннолетние, уголовная ответственность им не грозит, однако дети могут быть поставлены на учёт. Решается вопрос о возмещении ущерба владельцам автомобилей родителями школьников.
Осенью прошлого года в Жодино подростки повредили 18 машин.
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Новости Беларуси. В феврале неизвестные повредили восемь автомобилей на одной из улиц Лиды. Подозреваемые найдены. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома,...
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