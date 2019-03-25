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В гараже в Могилёве найдены тела мужчины и женщины

26.03.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 22 марта в гараже на улице Симонова в Могилёве были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 27-летней женщины.  

Как сообщает СК, признаков насильственной смерти не обнаружено. Автомобильный ключ находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. Предполагается, что погибшие отравились угарным газом.  

В гараже в Могилёве найдены тела мужчины и женщины
Фото: Следственный комитет  

В ходе проверки будут установлены точные причина и время смерти молодых людей. Выясняются все обстоятельства случившегося.  

Весной 2018 года в Светлогорске милиционеры спасли пенсионера от смерти. 

Пожилой мужчина находился в запертой квартире с открытой газовой конфоркой – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 22 марта в гараже на улице Симонова в Могилёве были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 27-летней женщины.   Как сообщает СК, признаков...
 
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