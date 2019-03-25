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В гараже в Могилёве найдены тела мужчины и женщины
Новости Беларуси. Вечером 22 марта в гараже на улице Симонова в Могилёве были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 27-летней женщины.
Как
В ходе проверки будут установлены точные причина и время смерти молодых людей. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Весной 2018 года в Светлогорске милиционеры спасли пенсионера от смерти.
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Новости Беларуси. Вечером 22 марта в гараже на улице Симонова в Могилёве были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 27-летней женщины. Как сообщает СК, признаков...
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