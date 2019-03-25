В гараже в Могилёве найдены тела мужчины и женщины

Новости Беларуси. Вечером 22 марта в гараже на улице Симонова в Могилёве были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 27-летней женщины.

Как сообщает СК, признаков насильственной смерти не обнаружено. Автомобильный ключ находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. Предполагается, что погибшие отравились угарным газом.



Фото: Следственный комитет

В ходе проверки будут установлены точные причина и время смерти молодых людей. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Весной 2018 года в Светлогорске милиционеры спасли пенсионера от смерти.