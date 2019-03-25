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В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов
Новости Беларуси. Предложить идею и получить финансирование. Гродненский университет имени Янки Купалы повышает предпринимательскую активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В вузе объявлен конкурс стартапов. Студентка 4-го курса инженерно-строительного факультета Дарья Романовская предложила дать вторую жизнь пластиковым пакетам. В университетской лаборатории девушка разработала специальный состав, из которого можно производить самые различные изделия. Например, тротуарную плитку, поилки для животных и даже «лежачих полицейских».
По предварительным подсчетам, такая продукция будет долговечна, устойчива к природным явлениям, проста в ремонте, а главное – вдвое дешевле своих аналогов.
Дарья Романовская, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Преподаватели на мастер-классах помогут оформить проект, составить грамотный бизнес-план, который сможет заинтересовать инвесторов.
Юрий Романовский, проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Всего на конкурс стартапов студенты подали более 40 заявок. Идеи в сфере промышленности, торговли, дизайна. В конце апреля победителей определит комиссия, в состав которой войдут руководители крупных компаний. Лучшие проекты получат финансирование.
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Новости Беларуси. Предложить идею и получить финансирование. Гродненский университет имени Янки Купалы повышает предпринимательскую активность, сообщили в...
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