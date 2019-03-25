ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

26.03.2019 11:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Предложить идею и получить финансирование. Гродненский университет имени Янки Купалы повышает предпринимательскую активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

В вузе объявлен конкурс стартапов. Студентка 4-го курса инженерно-строительного факультета Дарья Романовская предложила дать вторую жизнь пластиковым пакетам. В университетской лаборатории девушка разработала специальный состав, из которого можно производить самые различные изделия. Например, тротуарную плитку, поилки для животных и даже «лежачих полицейских».

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

По предварительным подсчетам, такая продукция будет долговечна, устойчива к природным явлениям, проста в ремонте, а главное – вдвое дешевле своих аналогов.

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

Дарья Романовская, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Чтобы реализовать данный проект, требуется оборудование, которое не задействовано в рабочем процессе, например, как на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке уже производят тротуарную плитку. И на данный момент они не могут предоставить оборудование для производства другой продукции. Поэтому данный проект заключается в том, чтобы найти инвесторов.

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

Преподаватели на мастер-классах помогут оформить проект, составить грамотный бизнес-план, который сможет заинтересовать инвесторов.

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

Юрий Романовский, проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Университет наш движется в мировых тенденциях, это мировой тренд по созданию и функционированию предпринимательского университета. Созданы условия, для студентов, для того, чтобы они реализовали себя в создании различных инновационных проектов. Сегодня в технопарке можно получить возможность создать пробную партию или пробный образец, для того, чтобы потом его продвигать.

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

Всего на конкурс стартапов студенты подали более 40 заявок. Идеи в сфере промышленности, торговли, дизайна. В конце апреля победителей определит комиссия, в состав которой войдут руководители крупных компаний. Лучшие проекты получат финансирование.

В Гродненском университете имени Янки Купалы объявили конкурс стартапов

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предложить идею и получить финансирование. Гродненский университет имени Янки Купалы повышает предпринимательскую активность, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Овечкин с «Вашингтоном» побывал на приеме у Трампа в Белом доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика