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Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»

26.03.2019 11:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Президента в Могилевскую область. Здесь глава государства знакомится с ходом посевной кампании, а также нюансами развития агропромышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»

Сегодня Александр Лукашенко посетит агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Президенту доложат о мерах, которые принимаются для повышения эффективности работы всех организаций, входящих в его структуру.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»
В частности внимание главы государства будет приковано к положению дел в молочном скотоводстве и производстве молока.

Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка»

Накануне Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Газовик-Сипаково». Это хозяйство во многом образцовое: и по заготовке кормов, и по урожайности рапса.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»
Однако в целом результатами работы аграрного комплекса Могилевской области Президент остался недоволен.

Президент раскритиковал руководство Могилёвской области за отставание в сельском хозяйстве

Регион по многим показателям находится в числе аутсайдеров. Александр Лукашенко потребовал незамедлительно устранить все недоработки.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»

В противном случае пообещал принять самые жесткие меры.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Президента в Могилевскую область. Здесь глава государства знакомится с ходом посевной кампании, а также нюансами...
 
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