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На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы
Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке.
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Мужчина был выведен на улицу. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован с «отравлением продуктами горения». Также с двух верхних этажей были эвакуированы семь взрослых и один ребёнок.
Огнём уничтожено имущество в квартире. Одна из основных версий загорания – неосторожность при курении.
Весной 2019 года на пожаре в Борисове был спасён мужчина.
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Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке. По сведениям МЧС Беларуси, пожар случился в...
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