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На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы

26.03.2019 11:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке.  

По сведениям МЧС Беларуси, пожар случился в квартире на восьмом этаже. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили владельца жилплощади на полу в общем коридоре восьмого этажа.  

На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы
Фото: МЧС Беларуси  

Мужчина был выведен на улицу. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован с «отравлением продуктами горения». Также с двух верхних этажей были эвакуированы семь взрослых и один ребёнок.  

На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы
Фото: МЧС Беларуси  

Огнём уничтожено имущество в квартире. Одна из основных версий загорания – неосторожность при курении.  

Весной 2019 года на пожаре в Борисове был спасён мужчина.  

У пострадавшего ожоги 30% тела – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке.   По сведениям МЧС Беларуси, пожар случился в...
 
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