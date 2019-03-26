Оформление правоудостоверяющих документов на земельные участки граждан

Правоудостоверяющий документ на земельный участок — это вещественное (а не только на словах) доказательство того, что гражданин является его хозяином и имеет юридическое право распоряжяться землей в рамках свидетельства.

Невозможно совершить сделку с капитальным строением, пока у собственника капитального строения будут отсутствовать правоудостоверяющие документы на земельный участок.

Так же, для более точного исчисления налога на землю и во избежание конфликтов, разногласий, длительных и дорогостоящих земельных споров, необходимо оформление правоустанавливающих документов на землю.

Для оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки, находящиеся в пользовании граждан для обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, гражданин обращается в местный исполнительный комитет по месту нахождения испрашиваемого земельного участка с заявлением о выдаче документа, удостоверяющего право на земельный участок.

Местный исполнительный комитет рассматривает заявление гражданина о выдаче документа, удостоверяющего право на земельный участок, и если нет основания для отказа, дает разрешение ДУП «Проектный институт Витебскгипрозем» на оформление землеустроительного дела по установлению границ земельного участка на местности по фактическому пользованию.

После изготовления землеустроительного дела и принятия соответствующего решения о предоставлении земельного участка гражданину землеустроительное дело передается в организацию по государственной регистрации.

Гражданин обязан обратиться в установленном законодательством порядке за государственной регистрацией земельных участков в Шарковщинское бюро Глубокского филиала республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Право на земельный участок возникает у гражданина с момента государственной регистрации земельного участка в организации по государственной регистрации и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

Документы, удостоверяющие права на земельные участки, выданные в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, в том числе до 1 февраля 2006 года, являются действительными и имеют одинаковую юридическую силу со свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

Использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него, является самовольным занятием земельного участка. Согласно статье 23.41 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, самовольное занятие земельного участка влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

Согласно Кодексу РБ о земле землепользователи обязаны:

использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и условиями отвода земельного участка;

осуществлять мероприятия по охране земель;

своевременно вносить плату за пользование земельным участком;

осуществлять благоустройство земельного участка;

осуществлять сроки занятия земельного участка;

не нарушать права иных землепользователей;

возвратить предоставленный им во временное пользование или аренду земельный участок по истечению срока, на который они предоставлялись, либо своевременно обратиться за его продлением;

соблюдать установленные ограничения прав на земельный участок, в том числе условия земельного сервитута.

За неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение настоящих обязанностей Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа.

А. ИНКЕВИЧ,

начальник отдела землеустройства

райисполкома.