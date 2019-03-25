Детское шоу «Приключения миньонов»

ПРИГЛАШАЕМ!
ВПЕРВЫЕ В ВОЛКОВЫСКЕ
ЦИРК ЛУЧШЕЕ ДЕТСКОЕ ШОУ!
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИНЬОНОВ
ГДК
1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Начало 13:00 и 18:00
Приглашаем Вас и Ваших детей в удивительный мир приключений, иллюзии и волшебства!
Вас ожидает встреча с Вашими любимыми героями: Миньонами Стюартом и Кевином, которые подарят веселое настроение и море позитивных эмоций. Вы повстречаетесь с забавными героями мультфильма «Мадагаскар» Львом Алексом и Зеброй Марти. Незабываемые эмоции Вам подарят: Жонглеры, акробаты, фокусники, а также Шоу Мыльных Пузырей.
Вас ждут музыкальные и танцевальные конкурсы, яркая анимационная программа, сюрпризы и розыгрыши.
Окунитесь в мир развлечений, праздника и хорошего настроения.
ВХОД БЕСПЛАТНО ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРИ НАЛИЧИИ БИЛЕТА У СОПРОВОЖДАЮЩЕГО (РЕБЕНОК НА РУКИ)
ЦЕНА БИЛЕТА: 10 РУБЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
КАССА: 4-48-60, 8029-867-06-10, 8025-713-06-62
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ФОТОАППАРАТ !
ООО «Арт-Ап»