Польша для Беларуси — традиционный торговый партнер, поэтому неудивительно, что наш ближайший сосед занимает пятое место по инвестициям в экономику «синеокой».

Правда, львиная доля белорусского экспорта по-прежнему приходится на продукцию нефтехимии. Большую долю в прошлом году сумела отвоевать многострадальная белорусская деревообработка. Перспективы дальнейшего наращивания товарооборота белорусские и польские предприниматели обсуждают сегодня на бизнес-форуме в Минске сообщает Sputnik.

Беларусь получила положительное сальдо

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович не скрывал своего удовлетворения от результатов взаимной с Польшей торговли в прошлом году. «За последние 8 лет мы достигли самого высокого товарооборота. Хотя Польша у нас традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров в Европе. Всего несколько стран имели уровень товарооборота. В прошлом году 2 миллиарда 550 миллионов долларов — наш товарооборот», — рассказал председатель БелТПП.

При этом он обратил особое внимание, что за последние 8 лет это не просто самый высокий показатель, но и впервые Беларусь получила положительное торговое сальдо в 138 миллионов долларов. В настоящее время Польша занимает 5 место по объему инвестиций в белорусскую экономику. В прошлом году они составили 445 миллионов долларов.

Добрососедский бизнес

«Польский экономический уклад предполагает большое участие средних размеров и небольших предприятий. Они очень мобильны, в том числе, с точки зрения поставок белорусской продукции не только на польский рынок, но и Европейского Союза. Это важное направление», — констатировал Владимир Улахович.

В году 5 июня планируется провести большой традиционный белорусско-польский форум «Добрососедство» в рамках выставки «Белагро», которая хорошо известна. При этом помимо традиционных направлений совместной работы в таких сферах, как региональное сотрудничество, логистика и упрощение таможенных процедур, будет новая секция, посвященная IT-индустрии.

За счет чего получили плюс

По словам, председателя БелТПП в прошлом году в торговле с Польшей удалось расширить номенклатуру продукции — всего 495 позиций. «Традиционно 47% — это нефтехимия. Хорошие прибавки пошли по деревообработке — это 25% нашего экспорта. Немного мы прибавили и по всем остальным позициям», — рассказал Владимир Улахович.

По его мнению, в силу своей мобильности польский бизнес с удовольствием работает на белорусском рынке, поскольку условия ведения дел в Беларуси достаточно комфортные и по международным рейтингам и на практике. «Поляки это хорошо знают», — отметил председатель БелТПП.

После чего добавил, что сегодня уже нужно ставить задачу достигнуть 3 миллиардов долларов взаимного товарооборота, но с сохранением позитивного сальдо для Беларуси. Причем именно по инициативе польской стороны будет организована отдельная панель, посвященная IT, на форуме «Добрососедство». «Конечно, это прежде всего интерес с польской стороны. Все же знают, какие успехи у нас есть на этом направлении, и как динамично мы развиваемся», — подытожил Владимир Улахович.

Польский интерес в Беларуси

По мнению польского посла Артура Михальского, росту взаимного товарооборота способствовало много факторов. «Мы соседи и должны извлечь из этого выгоды. Наше соседство — это шанс. Мне кажется, что мы идем в верном направлении», — отметил глава дипмиссии Польши в Беларуси.

По его словам, в настоящее время польские бизнесмены приезжают в нашу страну, а белорусские предприниматели также приезжают с ответными визитами. «Эти связи уже многосторонние и мы знаем друг друга все лучше. Если будут расти экономические связи, то будет дальше расти и доверие», — признал Артур Михальский.

Отвечая на вопрос о реэкспорте польской продукции, которая находится под российскими санкциями, через Беларусь, посол Польши сказал, что «мы соседи, мы дружим и с нашей точки зрения — это не является проблемой». «Думаю, что белорусская сторона знает, как решать эти вопросы», — резюмировал Артур Михальский.

В свою очередь президент Польской хозяйственной палаты Анджей Арендарский добавил, что он не может назвать конкретные цифры поставок санкционной продукции. Правда, вслед за этим он отметил, что это незначительные объемы, и специальной статистики никто не ведет.