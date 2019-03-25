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Ozon.ru, Яндекс.Маркет, Alibaba Group выступят на E-commerce Day

26.03.2019 12:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Ozon.ru, Яндекс.Маркет, Alibaba Group выступят на E-commerce Day
АиФ

29 марта при поддержке еженедельника «Аргументы и факты» в отеле Минск Марриотт состоится международная конференция по электронной коммерции E-commerce Day 2019. Участники услышат доклады топ-менеджеров крупнейших интернет-магазинов Беларуси, России и Украины.

Ozon.ru, Яндекс.Маркет, Alibaba Group выступят на E-commerce Day

 

5 результатов, которые вы получите, став участником конференции:

  1. Услышите ответы на свои вопросы в режиме “здесь и сейчас” во время панельных дискуссий

В этом году в программе заявлены 9 докладов и 4 панельных дискуссии. топ-менеджмент крупнейших интернет-магазинов СНГ: Alibaba Group, Яндекс.Маркет, Ozon.ru, 21vek.by, Deal.by - будут обсуждать, как сегодня компаниям развиваться на рынке e-commerce. Вы получите актуальную информацию, узнаете “секретные” инструменты своих коллег из России и Украины, которые потом сможете применить для своего бизнеса.

  1. Поймете, что происходит на белорусском e-commerce рынке и как использовать эту ситуацию с максимальной пользой для своего бизнеса

Руководитель маркетплейса  Deal.by - Максим Маринич - расскажет, как изменились предпочтения белорусов за 2018 год, и какие УТП использовать в 2019 году. Мы разберем новые законопроекты, которые надо знать каждому на рынке e-commerce. А кейс от 21vek.by покажет, как кредитование поможет вам увеличить продажи.

  1. Узнаете, когда автоматизация бизнеса необходима для дальнейшего развития компании и какие возможности она открывает

Директор 1С-Битрикс (Беларусь) и руководитель проектной группы по автоматизации процессов электронного дискаунтера “Ситилинк” (Россия) расскажут, когда наступает момент Х для проведения автоматизации, сколько это стоит и какой эффект может дать при грамотном подходе.

  1. Внедрите работающие маркетинговые инструменты, научитесь оценивать их эффективность и принимать решения на основе полученных данных

Главный редактор онлайн-супермаркета Rozetka.ua (страница компании в соцсетях — одна из самых популярных среди украинских брендов), расскажет вам, как повысить конверсию, если генерировать вовлекающий контент. Автор “Главной маркетинговой книги” Алексей Филановский покажет важность сильного бренда и грамотно построенной стратегии для продвижения интернет-магазина. Компания “НПО Аналитика” научит создавать единую экосистему из онлайн и офлайн-инструментов.

  1. Найдете новых партнеров для ведения бизнеса на выставке “Решения для е-commerce”

Большой акцент на конференции сделан на нетворкинг. В этом году организована отдельная выставка, где разместятся 20+ стендов: службы доставки, операторы платежей, digital-агентства - компании, которые предоставляют услуги, необходимые бизнесу. Вы сможете записаться на консультацию к интересующему вас специалисту, найдете новых партнеров, заключите выгодные контракты и завяжете новые знакомства.

 

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●       Посещение всех блоков конференции;

●       Бонус-пакет со скидками на нужные услуги;

●       Презентации спикеров;

●       Участие в выставке “Решения для e-commerce”

 

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Подробнее о мероприятии здесь

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Ozon.ru, Яндекс.Маркет, Alibaba Group выступят на E-commerce Day. Скидка 10% внутри!
 
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Светлы шлях
Единство
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