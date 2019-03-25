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В Норвегии обнаружен тысячелетний «корабль мертвых»

26.03.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Норвежские археологи при помощи георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 м, сообщает телеканал NRK. Находку сделали в заповеднике Борре — крупнейшем собрании королевских захоронений в Северной Европе, где находятся 28 курганов, датируемых 600 — 900 годами н.э.


Фото: Vestfold Fylkeskommune

С помощью георадара удалось определить, что судно находится в пустом пространстве, из которого вынут грунт. По мнению археологов, это «корабль мертвых», под который была специально сделана погребальная камера. Ладьи использовались норвежскими викингами для погребения военачальников, при этом судно или лодка с телом усопшего обычно покрывались насыпью. 

Пока неясно, что именно лежит под землей: боевой корабль викингов драккар или торговое судно кнорр. Главы отдела по сохранению культурного наследия в губернской коммуне Вестфолл Терье Гансума рассказал, что раскопки пока проводиться не будут — необходима санкция Государственной службы охраны памятников и Культурно-исторического музея в Осло.

 
 
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Судно находится в пустом пространстве, из которого вынут грунт.
 
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