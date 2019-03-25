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Внимание, розыск. Следствие ищет очевидцев трех аварий в Минском районе, в которых пострадали люди
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев трех аварий в Минском районе, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовных дел.
Первая авария произошла 13 мая 2018 года, около 18.30, на 13-м километре трассы Р1 Минск — Дзержинск (вблизи агрогородка Щомыслица). В результате этого ДТП 66-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения.
Ночью 21 июля вблизи дома № 1 в агрогородке Лесной автомобиль сбил 35-летнего мужчину, который также был тяжело травмирован.
Еще одна авария с тяжелыми последствиями произошла 7 октября 2018 года, около 19.05, на 23-м километре трассы Р58 Минск — Калачи — Мядель. Здесь автомобиль совершил наезд на 29-летнего мужчину. С серьезными травмами мужчина был госпитализирован.
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Свидетели могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовных дел.
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