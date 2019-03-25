Женщина придумала концепцию знакомств, при которых нужно «сливаться»

В сети появился новый термин «кондо-инг». Он обозначает «схему» знакомств, при которой вам рекомендуют «слиться» – тут же прекращать связи со всеми, кто не привносит «радости в вашу романтическую и сексуальную жизнь», пишет Metro.

Автор термина – 34-летняя японка Мари Кондо. В 2015 году она вошла в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time. Со слов Кондо, о предлагаемой ею тенденции стоит узнать всем и каждому. Принцип прост: концепция та же, что, к примеру, при сортировке нижнего белья или писем почтового ящика. Нужно отбрасывать лишнее. Этот же принцип девушка советует использовать во время свиданий: прощаться с людьми, которые «не зажигают в вас радость» в романтическом смысле.





Мари предлагает пофантазировать и представить, что вы проводите время с человеком, который не готов действовать. Но в то же время боитесь, что других вариантов вам не представится. «Выбросьте это», – говорит Кондо. Или иначе: мужчина, например, заставляет вас чувствовать себя «мусором», если вы болтаете с кем-то по телефону больше десяти минут. «Оставьте его», – повторяет японка.

Тем не мене, как бы великолепно ни звучала эта жизненная установка, Мари напоминает об осторожности: иначе это может зайти «слишком далеко». Не стоит относиться к кондо-ингу неправильно и целенаправленно заострять внимание только на тех вещах, которые вам не нравятся. «Не нужно ждать безостановочной радости каждый день. Ведь долгосрочные отношения отчасти связаны с тем, чтобы находиться друг с другом в трудных ситуациях жизни», – предупреждает Мари.

Однако термин имеет обратную сторону: не до конца ясно, как «блокировать» оппонентов – они ведь «не старые футболки, которые вы купили в студенческие годы, но так ни раз и не надели». Людей не удастся оставить в пункте возврата: они, скорее всего, потребуют объяснений – и будут правы. Если заканчивается что-то серьезнее, чем пара неудачных свиданий, бежать – просто несправедливо. Поэтому стоит помнить: кондо-инг – не единственная практика, которую необходимо взять на вооружение. «Да, детка, отношения – это сложно», – подытоживает Мари Кондо.