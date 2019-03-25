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Стала известна дата начала суда над Кокориным и Мамаевым
Московский городской суд
Предварительное судебное заседание должно состояться 3 апреля в
Уголовное дело в отношении футболистов по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство» уже передано в суд.
8 октября 2018-го Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.
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Московский городской суд назначил время и место предварительного заседания по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла...
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