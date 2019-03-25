29 марта «горячую линию» проведет Ольга Соловьева

29 марта с 11.00 до 12.00 «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева.

Предлагаемая тема к обсуждению: «Организация и качество торгового обслуживания населения в объектах торговли потребительской кооперации Гомельской области».

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.



