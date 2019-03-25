29 марта проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Бесправнику» не место за рулем!»

29 марта в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Бесправнику» не место за рулем!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами, не имея права управления.





За 2018 год территории Гомельской области зарегистрировано 28 ДТП по вине водителей, управляших транспортными средствами, не имея права управления, в которых 2 человека погибли и 33 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

За два месяца текущего года на территории Гомельской области произошло 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.

Только наличие у водителя водительского удостоверения (документ, подтверждающий право управления механическим транспортным средством или самоходной машиной соответствующей категории) дает водителю право управления транспортными средствами по дорогам Республики Беларусь. Получить соответствующие водительское удостоверение граждане могут после прохождения курса теоретического и практического обучения навыкам вождения и успешной сдачи квалификационного экзамена в Госавтоинспекции.

В ст. 25 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» от 5 января 2008 года № 313-3 регламентированы возрастные условия получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.

Так, лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, может получить право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «АМ» — мопеды и подкатегории «А 1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт (легкие мотоциклы).

Лицо, достигшее семнадцатилетнего возраста, может получить право управления колесным трактором и самоходной машиной категорий «А», «С».

Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может получить право управления:

— механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категорий «А» — мотоциклы, «В» — автомобили, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, «С» — автомобили, за исключением относящихся к категории «D», технически допустимая общая масса которых превышает 3500 килограммов;

— колесным трактором и самоходной машиной категорий «В», «D», «Е», «F».

Лицо, достигшее двадцати одного года, может получить право управления

механическим транспортным средством категорий «D», «Б», «I», составами транспортных средств категорий «ВЕ», «СЕ» и «DE»

В соответствии со ст.5 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» срок действия выдаваемых в Республике Беларусь водительских удостоверений составляет десять лет, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь. Водительские удостоверения, выданные до 1 февраля 2011 года, сохраняют свое действие в течение срока, на который они были выданы. Лица, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Республики Беларусь при наличии действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года, либо действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством и составленного на одном из государственных языков Республики Беларусь, либо действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством и сопровождаемого заверенным в установленном порядке переводом текста водительского удостоверения на один из государственных языков Республики Беларусь.

Лица, переехавшие на постоянное жительство в Республику Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Республики Беларусь по истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство в Республике Беларусь до получения такими лицами водительского удостоверения в Республике Беларусь.

Как показывает статистика дорожно-транспортных происшествий, именно молодые люди садятся за руль транспортного средства, не имея права управления, переоценивая свои теоретические знания Правил дорожного движения и не обладая практическими навыками вождения. Что ими движет здравомыслящему человеку понять трудно: самоуверенность, безответственность, отсутствие чувства страха. Каждый человек волен самостоятельно распоряжаться своей судьбой, но, управляя транспортным средством, не имея права управления, бесправник зачастую определяет судьбу другого человека.

Госавтоинспекция напоминает!

В соответствии с ч. 1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а равно передавшие управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством без водительского удостоверения штраф составит от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.