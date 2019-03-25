Проезд на красный, двойная «сплошная». В Беларуси предлагается расширить перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами

Перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами в Беларуси, предлагается расширить, сообщил на брифинге председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

В настоящее время камеры фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки/стоянки. Вместе с тем можно было бы отслеживать и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда, то есть все то, что несет повышенный риск для безопасности дорожного движения, отметил Андрей Рыбак.

Парламентарий напомнил, что законопроект о дорожном движении содержит и другие новации, в их числе систему начисления баллов за нарушения ПДД. Кроме того, предлагается предоставить кандидатам в водители право сдавать экзамен в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач после прохождения подготовки. Права в этом случае будут выдаваться с отметкой о необходимости управления транспортным средством соответствующей категории только с автоматической трансмиссией. Сдавшие же экзамен на автомобиле с механической трансмиссией смогут управлять любыми автомобилями.

Госавтоинспекция также инициировала вопрос о выдаче международных водительских удостоверений. Кроме того, целая глава законопроекта посвящена вопросам организации дорожного движения. По словам Андрея Рыбака, законопроект, предусматривающий изменения в закон «О дорожном движении», возможно, будет рассмотрен на весенней сессии.